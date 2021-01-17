鄭文燦分享桃園走向世界國際交流經驗　期台美關係朝全面化交流邁進

▲鄭文燦期台美關係朝全面化交流邁進。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日出席「二Ｏ四六台灣巡迴講座桃園場」時表示，從過去訪美的經驗，到近期台灣成功的防疫表現，以及近年來台美合作領域廣泛，加上共同相信民主的價值，從既有的戰略、價值觀、科技及能源等多方合作，隨著美國即將上任的拜登總統，預期台美關係未來可朝向全面化發展。

▲鄭文燦出席「二Ｏ四六台灣巡迴講座桃園場」。（圖／市府提供）

鄭市長指出，依先前訪美與參眾議員交流的經驗，不論是民主黨、共和黨支持台灣的想法都是相同的，也通過台灣旅行法、台灣安全法等重要法案，顯見保護台灣民主已經成為美國與民間的主流共識，台灣雖然是美國不可或缺的夥伴，同時也是值得信賴的朋友。因此，在戰略上的合作尤其關鍵。再者，雖然台美之間語言不同，但兩者皆以民主、人權價值立國，可謂價值方面的同盟，台灣也能藉由民主自由來彰顯與中國的不同。

▲「二Ｏ四六台灣巡迴講座桃園場」。（圖／市府提供）

而在台美關係發展上，科技與能源合作相當重要，以台積電半導體產業為例，其應用在國防、電子產品、網路5G等領域都相當廣泛，在中國大幅投資半導體產業的背景下，牽涉美中科技角力的晶圓戰爭，台灣能作為美國在高科技領域的重要夥伴，台美密切的合作則可加大美國與中國的差距。在能源領域方面，台灣致力發展非核減煤政策，國內能源多倚賴中東國家，若中東政經局勢巨幅變化，對台灣亦有風險，因此，基於風險分散原則，台灣可以與美國進行能源合作。

▲「二Ｏ四六台灣巡迴講座桃園場」。（圖／市府提供）



鄭市長談及，未來台美關係可更加多元發展，例如在美方的全球入境計畫中，由於桃園國際機場為東南亞旅客赴美的轉機站，可發展成美國的前站查驗，縮短入境美國的時間。未來台灣年輕族群將面臨外交、內政等各層面的挑戰，雖然分階段轉型的過程稍長，但也會走得相對穩健，期盼大家一起討論，共同凝聚對未來的想像，培養國際事務的經驗。

包括立法委員林昶佐、台北市議員林穎孟、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、牛津大學國際法博士候選人兼島國前進智庫國家論述組召集人宋承恩、桃力發展協進會總幹事藍士博均一同出席講座。

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