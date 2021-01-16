稀土戰再起？陸立法管制稀土　強調「維護國家利益」

▲內蒙古自治區包頭市「白雲鄂博礦區」的稀土礦床。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸工信部15日就「稀土管理條例」公開徵求意見，並強調從法律上明確稀土管理各項制度，有利於維護國家利益和戰略資源產業安全。

「稀土管理條例」目前共規劃五大方面29條內容，明確了稀土管理職責分工，稀土開採、冶煉分離投資項目核准制度，稀土開採和冶煉分離總量指標管理制度等，並強調加強稀土的全產業鏈管理，強化監督管理。

對於立法的必要性，工信部表示，一是切實維護國家利益和產業安全的需要，稀土是重要的戰略資源，也是不可再生資源，中國是稀土資源大國，在稀土生產及稀土利用領域具有舉足輕重的地位，從法律上明確稀土管理各項制度，有利於維護國家利益和戰略資源產業安全。

工信部指出，二是依法規範稀土生產經營秩序的需要，針對現實中存在的私挖盜採、破壞性開採、無計劃超計劃生產、非法買賣稀土產品，破壞生態環境、擾亂生產經營秩序等問題，迫切需要制定覆蓋稀土全產業鏈的綜合性法規，加強行業管理，依法查處違法行為。

工信部提到，三是完善稀土管理體制的需要，稀土行業涵蓋開採、冶煉分離、儲備、產品流通、二次利用以及進出口等諸多環節，涉及工業和信息化、自然資源、發展改革、商務、市場監督管理、稅務、海關等多個部門，亟需制定《條例》，依法建立分工明確、密切配合的管理體制。

對於立法的總體思路，工信部表示，主要為堅持保護為先、堅持源頭治理、堅持全產業鏈管理，以及注重制度銜接，「稀土對傳統產業改造、新興產業發展和國防科技工業進步都具有不可替代的重要意義，必須予以特殊保護，對稀土開採和冶煉分離實施行政許可和項目核准。」

稀土指的是「稀土金屬」，為許多電子產品不可或缺的原料，由於大陸擁有全世界最豐富的稀土礦藏，外界認為稀土可能成為貿易戰中大陸制裁其他國家可用的重要籌碼。