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LIVE／暴增7例境外、北部醫院452人採檢結果　指揮中心說明

生活中心／台北報導

國內今(16日)新增7例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明。國門出現春節返鄉潮，而今境外個案暴增，外界好奇兩者是否有關。另外，「一人一戶」居家檢疫新制，傳出有人沒訂好住宿就闖關，以及北部醫護染疫後院方擴大篩檢452人，最快今日有結果，記者會也將針對上述進一步回應。

指揮中心統計，國內目前累積850例確診，分別為753例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、731人解除隔離、其餘住院隔離中。

▲▼0107指揮中心記者會，發言人莊人祥、預防醫學辦公室陳婉青防疫醫師。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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