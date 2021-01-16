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金正恩向拜登下戰帖！北韓恐試射SLBM　外媒分析：他早就不爽拜登

▲▼潛射彈道飛彈「北極星」系列在閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

▲潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」在閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）在勞動黨第8次全代會閉幕後，於14日晚間舉行閱兵儀式，向全球公開新研發的潛射彈道飛彈（以下稱SLBM）「北極星-5ㅅ」與疑似用於對付南韓的戰術彈道飛彈「KN-23」，由於時機點敏感，被認為是向即將於20日就任美國總統的拜登下戰帖。

外界分析，北韓最高領導人金正恩先前在會上表示將引進核動力潛艦，因此恐在不久後試射新研發的SLBM，成為拜登執政初期北韓與美國政府諜對諜的籌碼之一。

《華盛頓郵報》（WP）對此評論，先前拜登曾批評北韓金氏政權是流氓，還稱川普總統只為各種活動奔波，根本無法阻止北韓擴張核武，這些言行惹怒金正恩，因此決定在拜登就任美國總統前後，以閱兵儀式、甚至試射飛彈等方式向其施壓。

▲▼美媒分析指出，金正恩恐在拜登上任後不久試射SLBM。（圖／路透社）

▲美媒分析指出，金正恩恐在拜登上任後不久試射SLBM。（圖／路透社）

美媒《CNN》指出，金正恩在會議上提出將引進核動力潛艦、增強戰力後不久就舉行閱兵儀式，不禁擔憂未來拜登就任總統後美國與北韓之間的軍縮協商，「為確認是否可以發動SLBM，北韓勢必會進行試射。而這將會是美國下屆政權初期在面臨疫情大流行與其他政治不安因素時，美國與北韓之間的對決舞台。」

《CNN》在評論中做出總結，「即便全球新冠疫情與國際對北韓的經濟制裁，一度使金正恩欲改善居民生活的目標受到重挫，然而卻始終無法改變北韓在既有資源下仍欲研發出價格昂貴武器的決心。」

《美聯社》則分析，北韓花了數年的時間研發SLBM，由於在事前探測上相當困難，因此恐造成周邊國家不安，「北韓此次閱兵還亮相了多種能從移動式發射台上發射的固體燃料武器，這代表著北韓正全力擴張打擊南韓、日本，甚至美軍基地的能力。」

►北韓深夜突擊式大閱兵！新款潛射飛彈「稱霸全球」...金正恩嗨翻了

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