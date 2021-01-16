24歲無照男飛車右轉「闖對向2車道」　撞爆休旅車下場慘

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區16日凌晨1時許，一名男子開著租來的轎車，從幸福路開出右轉思源路時，疑車速過快，失控跨越雙黃線衝到對向車道，迎面撞上一輛休旅車，休旅車左前車頭嚴重毀損，休旅車駕駛受傷送醫急救，而肇事的轎車駕駛則是一度受困在變形的車內動彈不得，經警消破壞車體才得以脫困。警方已到醫院了解案情，經酒測排除雙方駕駛酒駕，但肇事男子並無駕照，將另依法裁罰。

▲沈男一度受困在變形的車體內。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲沈男右轉後闖後對向車道。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，沈姓男子（24歲）開著黑色轎車，從幸福路右轉進入思源路時失控，衝入對向車道，跨越多線車道後，與第2車道行駛的休旅車發生對撞，休旅車吳姓駕駛（40歲）因此受傷，休旅車也嚴重受損；而沈男的轎車大轉180度，車頭近乎全毀，一度因腳部骨折卡在駕駛座上，最後由警消動用破壞器材才脫困，被送往亞東醫院急救。

▲雙方車體均嚴重受損，地面散落大量車體碎片。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場後立即進行交管，同時派員到醫院了解案情。經抽血已排除沈男酒駕肇事，但經查發現沈男並無領有駕照，因此沈男除了可能要賠償休旅車損失、負擔修復租賃車的費用外，還要繳交無照駕駛的罰單。警方已調閱路口監視器，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。