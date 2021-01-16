關鍵畫面曝光！東區妹被灑湯逼「整桌免錢」　男友PO網揪洗1星負評

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名女子7日跟朋友到東區餐酒館吃飯，但服務生不小心把湯潑到她身上，氣氛一度尷尬。當下服務生不斷道歉，不僅送上三道小菜招待，承諾賠償衣服費用，還願意免費招待女子一餐，但女子堅持要「整桌免費」，遭店長拒絕，事後在網路上公審店家。對此，店家釋出監視器畫面，指女子被湯灑到後，仍和友人繼續用餐1個多小時，直到結帳才提出「整桌免單」。

一名男網友在臉書專頁「靠北餐廳2.0」表示，他女友和2名友人7日到東區知名餐廳「dee 好得生活 / 餐酒館」用餐，但服務生上菜時，不慎將牛肉清湯灑到女友身上。

當下服務生不斷致歉，立刻招待小菜，並提議支付送洗費用，但女友認為送洗也不能解決現在衣服濕掉、髒掉的問題，更何況同桌另外2名友人的用餐心情已經大受影響，因此提出整桌3人全部免費的要求。

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▲女服務生不慎將湯灑出，弄濕女子衣服。（圖／東森新聞）

服務生面有難色，坦言可能只有一人能免單，其餘要請示主管。不久後，店長也來致歉，解釋食材成本緣故，無法向總公司交代，實在難以整桌免單，但餐廳有事先投保，所以若有燙傷，可以就醫後持證明索賠。

女友聽完告訴店長，「沒關係你不方便沒關係，但是你也不站在客人角度想想，你今天跟朋友開開心心出來吃飯，結果被倒了整褲子都是牛肉熱湯，你會開心嗎？要求整桌免單真的不過分！」

店長聽完也火了，「那你要我賠什麼？整桌免單嗎？還是賠償妳跟朋友的精神損失呢？沒關係，我歡迎你們PO上網來讓大家公審，我就怕妳們不PO上去，拜託妳們讓大家公審看看，我們店裡都有錄影錄音，我們都可以提供證明！」

語畢，店長甩頭走人，3人也吃不下招待的小菜，很快離開現場。事後，服務生不斷傳簡訊道歉，關心女友是否燙傷，並詢問衣服送醫、賠償等細節，讓男網友氣得在文中痛批「沒想到竟然還是服務生主動出面，店長完全沒有要出面解決事情，沒有承擔責任的能力！」

▲服務生事後傳訊追蹤女子狀況。（圖／翻攝自Facebook／靠北餐廳2.0）

不過，文章一出，網友幾乎一面倒支持店家「送洗不能解決問題，但全桌免單卻可以？」、「吃相太難看了吧？竟然要求整桌免單」、「整桌免單褲子就會乾嗎」、「照這個邏輯，要是10個朋友去吃也通通免單嗎」、「同為餐飲業，覺得整桌免單的要求實在太過了」、「沒淋到湯的人心情也受影響了嗎」、「湯灑了擦一擦就好了吧，聽你敘述起來沒灑很多耶！」

根據《東森新聞》報導，店家稍早釋出監視器畫面，可見當時女服務生手沒端穩，雖非整鍋打翻，但仍灑出一些湯，嚇得女子花容失色，趕緊將椅子向後移。不過，女子事後仍繼續和友人用餐了近1個半小時，結帳時才提出「整桌免單」。

▲店長認為賠償條件已經足夠，不同意女子「整桌免單」要求。（圖／東森新聞）

對此，黃姓店長受訪時態度軟化，強調即便賠償金額「超過」整桌用餐費用，他們也願意賠償，但還是希望能就事論事，因為「整桌免單」是不能讓步的底線，也不希望把事件變成一個條件交換的模式，所以真的無法配合，「再一次表達道歉，雖然女子當下沒有反映遭燙傷，但後續還是想要了解有無傷勢或惡化。」

店長解釋，由於對方情緒高漲，考慮到由他出面可能造成反感，才交由服務生每天去追蹤，只是顧客至今尚未回電、回簡訊。

▼女子親友到店家Google評論刷1星負評，以表達不滿。（圖／翻攝自Google評論，下同）



▼有網友得知後，前往幫店家「補血」。（圖／翻攝自Google評論）