到醫院割包皮！他術後「10公分變4公分」　崩潰吶喊：怎麼活啊

▲男子到醫院割包皮，結果下體只剩4公分。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

有些男性會有包皮過長的困擾，這時就要動切除手術。不過，河南省洛陽市一名張姓男子因為包皮太長，到醫院切除，沒想到切除完以後，下體的長度從10公分縮短到4公分，嚴重影響生活，院方給的回應還相當模稜兩可，氣得上網公布事件。

綜合陸媒報導，張男元2021年元旦前夕到瀍河區的第一人民醫院就診，在泌尿科動了包皮環狀切除術，希望能解決長久以來包皮過長的困擾。

沒想到，動完手術以後，張男發現，下體竟然也因此變短，動手術之前勃起約有10公分的長度，沒想到做完以後，勃起只剩下4公分，因此非常苦惱，「現在不能過正常生活了！」

▼割完包皮下體只剩4公分，男子感到相當痛苦，沒辦法生活。（圖／翻攝陸媒）



張男多次找院方交涉，對方則說，是因為手術動完以後，下體背部會有拉扯感，才會自覺「變短了」，經過3次回診，可以看見，腹側的包皮長度足夠，背部包皮局部稍短，3個月以後會再視情況處理即可，後續治療也免費。

對此，張男感到不滿意，希望能找到專家會診，雙方經過多次溝通，找來了河南科技大學第一附屬醫院的專家到場，替張男進行會診，希望能消除疑慮。

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