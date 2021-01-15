美女議員討錢金句！撩純情男「會要我這樣的女人嗎」喊：拜託幫我

記者游瓊華、林昱萱／南投報導

花蓮無黨籍女議員田韻馨，向來以清新的形象著稱，但她卻遭指控是愛情騙子，隱瞞已婚身分陸續跟南投一名蔡先生借了超過113萬，甚至還收下了對方一克拉的鑽戒。對此，由《ETtoday新聞雲》取得的對話截圖可見，田曾多次向對方開口要錢，還說自己沒有錢吃飯等，甚至還開口詢問對方，會要她這樣的女人嗎？

▲田韻馨多次向蔡先生借款。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

從對話截圖可見，田韻馨在LINE中以文字訊息詢問蔡先生，「你會要我這樣的女人嗎？整天要跑來跑去，從政的女人」，而之後她也曾傳訊息詢問對方，「可以匯5千給我嗎？我要加油、買東西吃，還有星期日的活動需要用到錢，拜託可以幫幫我嗎？」除此之外田韻馨還附上一張女子倚靠在男子身上，頭頂冒出愛心的貼圖。

田韻馨也曾傳LINE告訴對方，自己沒有錢吃飯，要對方別擔心，而得到蔡先生的關心後，田則立即表示自己沒錢很久了，而蔡先生得知後表示隔天將匯10000給她。除此之外，田韻馨也曾向對方抱怨，自己被法務部罰20萬、遭強制執行查封車子一事。

蔡先生後來發現田其實已婚後，要求對方將欠款還清，而他也無奈表示，「如果妳當初不要用隱瞞欺騙，大家好聚好散，這錢好談嘛，但妳現在給我感覺就是，妳當初根本就是騙我。」不過，根據對話可見，當蔡先生質疑田女用別人的錢，去成就自己光環時，田女則表示，「你要講那麼難聽嗎？還錢我可以分期還不是嗎？不要因為我對你沒有情分而這樣報復我，感情的事情不能勉強不是嗎？我把每天都當一天過，根本沒有想到未來如何是好，只想好好做，下次沒有選上，也就算聽天由命。」

45歲的田韻馨形象清新，在議會也以敢言著稱，時常在臉書PO文關懷弱勢、美化環境保護工程、小學教室裝設冷氣等。此外，她也以喚醒族人關注政治、社會議題等作為目標，以積極正向的態度廣為人知，沒想到如今卻遭人指控是愛情騙子，讓外界都感到相當震驚。另外，田韻馨今天手機則關機，未對此指控做出回應。