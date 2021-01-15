友人臉書發現自殺訊息報警即刻救援　寒夜破窗救回燒炭男

▲台南市警三分局警方及救護人員，及時搶救曾男，挽回救寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



在寒夜凌晨氣溫7度的台南市安南區，三分局和順派出所於接獲李姓民眾報案，稱看見25歲曾姓男子在臉書上拍攝時即動態影片，留下自殺訊息後隨即失聯，急忙請警方協助，警方到場破窗進入，救起燒炭神智不清的曾男，及時救回一條寶貴生命。

和順所長林祿廸及警員林櫻蓉，獲報後急忙趕至曾男住處現場查看，深夜敲醒熟睡的家屬，家屬稱不知有此情事，林等2員深覺事有蹊蹺，便說服一同上樓查看，經多次呼叫房內均無人回應，警方於現場嗅到有燒炭氣味，見情勢不對，所長林祿廸便繞至後方直接破窗，並由身形較嬌小的女警，自窗戶上方爬至屋內，發現房內濃厚煙霧，及燒炭已經意識不清的曾男，經通報到場的消防局救護人員救護後，順利挽回一條寶貴性命。

經查，曾男因感情因素藉酒消愁，酒後情緒低落而作出傻事，利用去年中秋節烤肉未用完的木炭燒炭意圖輕生，幸虧和順所員警即時破窗搶救，否則後果不堪設想。另報案李姓民眾表示，雙方是工作同事，平時會至對方臉書按讚或是留言表示關心，今日寒流侵襲，睡前瀏覽臉書時，發現曾男即時動態有異，因而報案希望警方幫忙，並對於警方能即刻救援表示十分感激，即時挽回朋友寶貴生命。

市警三分局分局長方國璽表示，本案幸賴和順所員警機敏謹慎，接獲報案後即時到場破窗救援，方能救回一條寶貴生命，善行殊值嘉許。警方呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構或撥打生命線1995求助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

清爽舒適，解決悶熱

