　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澳洲政府向臉書宣戰　高虹安思考「若有一天醒來沒有臉書...」

▲▼臉書。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲政府全面向臉書宣戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

澳洲日前制定新聞媒體議價法（News Media Bargaining Code），若Facebook等社群軟體出現澳洲媒體的新聞內容，則需向澳洲媒體付費。Facebook得知消息後也不甘示弱，全面屏蔽所有澳洲媒體新聞，就連部分政府專頁也遭殃。由於此事引起國際關注，民眾黨立委高虹安也在臉書撰文，提醒政府該注意的事。

高虹安表示，「如果有一天一覺醒來，我們打開手機臉書APP想看新聞，卻只看到一片空白⋯⋯？這是澳洲民眾在Facebook上正經歷的情況。」

高虹安指出，社群平台成為人們吸收新聞資訊的重要來源，平台協助新聞內容更快地傳播，也藉此得到流量，然而新聞媒體卻沒有得到相對應的收益，辛苦生產了文字內容供大眾閱覽，但超過半數的線上廣告收益都落入了Google、Facebook 等大型社群平台的口袋。

於是，澳洲政府在2020下半年開始擬訂《新聞媒體議價法》（News Media Bargaining Code），要求像是Google、Facebook等大型社群平台，在刊登新聞內容後，必須要向產出內容的新聞媒體支付費用。

高虹安表示，Facebook擔憂如果妥協，世界各國恐將紛紛跟進，一發不可收拾，因此發出強烈聲明，將不再允許澳洲媒體和澳洲臉書用戶分享或查看新聞連結；反觀Google宣佈已與新聞集團（News Corp）在內三大澳洲主流媒體達成收入分享協議，以便這些媒體可以繼續在Google News Showcase上發布新聞內容。

為何雙方態度有如此大的差異？高虹安指出，Facebook方面強調兩家公司在使用新聞內容形式上的不同：Google是直接取用新聞業者產製的新聞放在自家平台，Facebook上的新聞內容則都是用戶主動分享。

Facebook認為，澳洲政府的法案曲解了Facebook和新聞媒體之間的關係，FB反而幫助媒體獲得更多流量與收益，不應該要求再額外付費給媒體；不過，Google雖與新聞集團達成協議，受益者仍是背後的媒體大亨，而其他新聞業者可能沒有這麼多的籌碼能跟Google談判。

政府的角色該站在哪裡，高虹安認為，目前的趨勢是，全世界的政府監管機構都開始對科技巨頭設防，他們認為這些科技公司已經變得太大、太強、太賺錢了，甚至可能影響政府的公權力，包括去年推特Twitter 封鎖川普總統帳號，就曾引起是否傷害言論自由的爭議。此外，美國的聯邦交易委員會（FTC）及48州也在去年底分別對臉書提出反壟斷訴訟，尋求將WhatApp及IG業務拆分出來，不再讓Facebook獨大。

高虹安指出，歐盟已經開始著手修訂與推廣《數位服務法》、《數位市場法》等數位社群規範，將2000萬以上用戶的社群平台定義為「巨型科技企業」並施加諸多規範，這將會衝擊到目前的社群市場生態。

高虹安認為，包括歐盟及澳洲目前思考監管社群平台的進展，都是很好的借鏡，台灣是科技島，人民高度使用與依賴社群平台，但市場不大、制裁力道可能不如其他國家，而新聞媒體業者與社群平台某種程度上共生關係密切，在未釐清雙方定位前貿然立法管制，更可能衝擊消費者使用習慣。現階段恐不宜貿然推動相關立法，否則很容易騎虎難下。

高虹安強調，網路世界的監理或治理策略牽一髮動全身，應該先觀察國外政府與外商的抗衡及溝通過程，鼓勵國內的相關利害團體積極對話，進一步思考適合台灣的作法與出路。包括內容產出者的智慧財產權如何保障、收益分配等問題，是否應該立法處理，還是像Google能夠與媒體展開商業談判合作，回歸市場機制處理，都是值得密切觀察的案例發展。

最後，高虹安說，新聞有價，誰來買單？政府是否該適時介入？這些問題值得政府與台灣社會更多思考。

ET快訊
快訊／國安人事大地震！陳明通接任國安局長　國防部長也換人
iPhone限定！內建超狂「查勤秘技」　一按秒現蹤
快訊／蔡英文重新部署國安團隊　總統府17:30說明
快訊／桃園工廠大火！狂燒「化骨水」冒毒濃煙
九份停車場亂喊價「1小時500元」　市府開罰了
1000萬了！　東森幣1注翻轉人生　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國安人事大異動！　邱國正接國防部長、邱太三接陸委會主委

牛年開春總統第一站雲林　將密集開會協助光電、風電產業發展

澳洲政府向臉書宣戰　高虹安思考「若有一天醒來沒有臉書...」

快訊／蔡英文重新部署國安團隊　總統府17:30出面說明

共機1小時內六度擾台挑釁　美偵察機現蹤巴士海峽偵查

韓國瑜醞釀復出　林俊憲酸歷經「三場失敗」還執迷不悟

九份私人停車場春節亂喊價爽賺　市府怒開罰了！

「支援國會」遭諷慣老闆　柯文哲酸民進黨：罵人順口一反擊就不高興

大甲殯儀館聯外道路窄　中市斥資3500萬拓寬會車不卡關

疫苗施打「第一線醫護優先」　柯文哲：我應該會排在第二波

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」他緊張笑了

母租車想炫耀「沒鑰匙也可以騎」　兒崩潰狂哭阻止：妳不要騎走啦！

看到汪同伴「樹葉換肉」也想要！　黃狗咬樹枝迎接愛媽：肉肉呢？

快訊／國安人事大異動！　邱國正接國防部長、邱太三接陸委會主委

牛年開春總統第一站雲林　將密集開會協助光電、風電產業發展

澳洲政府向臉書宣戰　高虹安思考「若有一天醒來沒有臉書...」

快訊／蔡英文重新部署國安團隊　總統府17:30出面說明

共機1小時內六度擾台挑釁　美偵察機現蹤巴士海峽偵查

韓國瑜醞釀復出　林俊憲酸歷經「三場失敗」還執迷不悟

九份私人停車場春節亂喊價爽賺　市府怒開罰了！

「支援國會」遭諷慣老闆　柯文哲酸民進黨：罵人順口一反擊就不高興

大甲殯儀館聯外道路窄　中市斥資3500萬拓寬會車不卡關

疫苗施打「第一線醫護優先」　柯文哲：我應該會排在第二波

快訊／新北貢寮台2線貨車翻覆！駕駛受困命危　車頭嚴重變形

獨／「桃園彩色海芋季」日期曝光！5米美人魚現身、5大裝置搶先看

109年全體受雇員工年減1.2萬人　創11年以來首次負成長

蒙面男持槍劫41萬被逮　受害老伯見犯人真面目瞬間心碎：兒子啊…

監委兒、大學教授涉性侵女同志！　GPS軌跡打臉「準同居狀態」

鴨血Q彈、吸滿麻辣湯汁！台南隱藏外帶美食　還有招牌滷肉超入味

2021「美白新品」懶人包！暗沉提亮一點都不難，學韓妞肌膚自帶光

快訊／國安人事大異動！　邱國正接國防部長、邱太三接陸委會主委

吳青峰首揭兒時「遭媽媽呼巴掌」！　「白目」原因曝光...母氣炸

錄影獨缺宋少卿...馮翊綱爆「他臉皮最厚」：最後都由我承擔

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

《文化高雄》用簡體字　文化局：尊重視覺設計師　請讓藝術歸藝術

2名水電工忘申請舊制退休金　退休6年後追回194萬

九份停車場春節亂喊價爽賺　市府開罰了

買疫苗遭阻！孫大千列陳時中5大問題

快訊／蔡英文重新部署國安團隊　總統府17:30出面說明

舊制退休金忘了領！60歲老翁突然領到138萬大紅包

彭文正控蔡英文817萬票疑點　中選會嚴正駁斥：不可能作票！

集資18萬！徐弘庭實測刮刮樂結果曝光

快訊／擬選澎湖縣長？　馬公市長葉竹林閃電宣布退出國民黨

莊瑞雄直言「江啟臣慘了」：你們的立委吳斯懷台灣、中國分不清

何志偉嗆韓國瑜「假消息之王」

快訊／「台版死神」墜毀台東　中科院證實：控制系統異常釀迫降撞樹

怒轟蔡英文政治追殺馬英九　韓國瑜嘆：被置之死地的台灣民主

馬英九喊話考慮大陸疫苗　苗博雅神比喻網友讚爆

更多熱門

相關新聞

臉書今一度當機　技術問題已排除

臉書今一度當機　技術問題已排除

臉書（Facebook）今（19)日上午出現部分用戶當機，無法正常開啟網頁。臉書下午指出，因技術問題，部分用戶無法使用Facebook家族應用程式，目前問題已經排除，很抱歉造成用戶的不便。

臉書在台推「氣候科學資訊中心」　北極熊流言OUT！

臉書在台推「氣候科學資訊中心」　北極熊流言OUT！

臉書對上媒體態度強硬

臉書對上媒體態度強硬

澳洲為何強制FB與媒體談判？

澳洲為何強制FB與媒體談判？

少女無力葬父「暖心捐款狂湧」　單親爸今出殯

少女無力葬父「暖心捐款狂湧」　單親爸今出殯

關鍵字：

高虹安臉書

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

快訊／趙小僑宣布喜訊：我懷孕了！

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

罔腰變性3年「腹腔懷孕」？醫：祝福你但不要鬼扯

罔腰沒卵沒子宮「高風險懷孕方法」曝：費用天價

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

2千萬勞斯萊斯撞爛　富豪車主：不修報廢了

罔腰男友回應了！

罔腰PO懷孕超音波照！「的確在子宮裡」名醫提3質疑

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

更多

最夯影音

更多
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她
「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面