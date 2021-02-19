澳洲政府向臉書宣戰　高虹安思考「若有一天醒來沒有臉書...」

▲澳洲政府全面向臉書宣戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

澳洲日前制定新聞媒體議價法（News Media Bargaining Code），若Facebook等社群軟體出現澳洲媒體的新聞內容，則需向澳洲媒體付費。Facebook得知消息後也不甘示弱，全面屏蔽所有澳洲媒體新聞，就連部分政府專頁也遭殃。由於此事引起國際關注，民眾黨立委高虹安也在臉書撰文，提醒政府該注意的事。

高虹安表示，「如果有一天一覺醒來，我們打開手機臉書APP想看新聞，卻只看到一片空白⋯⋯？這是澳洲民眾在Facebook上正經歷的情況。」

高虹安指出，社群平台成為人們吸收新聞資訊的重要來源，平台協助新聞內容更快地傳播，也藉此得到流量，然而新聞媒體卻沒有得到相對應的收益，辛苦生產了文字內容供大眾閱覽，但超過半數的線上廣告收益都落入了Google、Facebook 等大型社群平台的口袋。

於是，澳洲政府在2020下半年開始擬訂《新聞媒體議價法》（News Media Bargaining Code），要求像是Google、Facebook等大型社群平台，在刊登新聞內容後，必須要向產出內容的新聞媒體支付費用。

高虹安表示，Facebook擔憂如果妥協，世界各國恐將紛紛跟進，一發不可收拾，因此發出強烈聲明，將不再允許澳洲媒體和澳洲臉書用戶分享或查看新聞連結；反觀Google宣佈已與新聞集團（News Corp）在內三大澳洲主流媒體達成收入分享協議，以便這些媒體可以繼續在Google News Showcase上發布新聞內容。

為何雙方態度有如此大的差異？高虹安指出，Facebook方面強調兩家公司在使用新聞內容形式上的不同：Google是直接取用新聞業者產製的新聞放在自家平台，Facebook上的新聞內容則都是用戶主動分享。

Facebook認為，澳洲政府的法案曲解了Facebook和新聞媒體之間的關係，FB反而幫助媒體獲得更多流量與收益，不應該要求再額外付費給媒體；不過，Google雖與新聞集團達成協議，受益者仍是背後的媒體大亨，而其他新聞業者可能沒有這麼多的籌碼能跟Google談判。

政府的角色該站在哪裡，高虹安認為，目前的趨勢是，全世界的政府監管機構都開始對科技巨頭設防，他們認為這些科技公司已經變得太大、太強、太賺錢了，甚至可能影響政府的公權力，包括去年推特Twitter 封鎖川普總統帳號，就曾引起是否傷害言論自由的爭議。此外，美國的聯邦交易委員會（FTC）及48州也在去年底分別對臉書提出反壟斷訴訟，尋求將WhatApp及IG業務拆分出來，不再讓Facebook獨大。

高虹安指出，歐盟已經開始著手修訂與推廣《數位服務法》、《數位市場法》等數位社群規範，將2000萬以上用戶的社群平台定義為「巨型科技企業」並施加諸多規範，這將會衝擊到目前的社群市場生態。

高虹安認為，包括歐盟及澳洲目前思考監管社群平台的進展，都是很好的借鏡，台灣是科技島，人民高度使用與依賴社群平台，但市場不大、制裁力道可能不如其他國家，而新聞媒體業者與社群平台某種程度上共生關係密切，在未釐清雙方定位前貿然立法管制，更可能衝擊消費者使用習慣。現階段恐不宜貿然推動相關立法，否則很容易騎虎難下。

高虹安強調，網路世界的監理或治理策略牽一髮動全身，應該先觀察國外政府與外商的抗衡及溝通過程，鼓勵國內的相關利害團體積極對話，進一步思考適合台灣的作法與出路。包括內容產出者的智慧財產權如何保障、收益分配等問題，是否應該立法處理，還是像Google能夠與媒體展開商業談判合作，回歸市場機制處理，都是值得密切觀察的案例發展。

最後，高虹安說，新聞有價，誰來買單？政府是否該適時介入？這些問題值得政府與台灣社會更多思考。