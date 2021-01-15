啟動無預警地毯式抽查醫院感控　指揮中心：無關院內感染





▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

外傳指揮中心為了防範北部某醫院院內感染類似事件發生，近期將派員無預警稽查，地毯式檢視全台院內感控。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，無預警稽查主要是秋冬專案時就已決定，無關院內感染，目標於1、2月兩階段完成487家醫院查核。

羅一鈞說明，該項無預警查核是於去年12月決定，同月30日發公文給各衛生局執行，範圍包含秋冬專案醫院擴大採檢、通報落實，另一塊則是和民眾比較有關的醫院動線、門禁、陪探病管理有無落實實聯制等內容，並非院內感染啟動查核。

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羅一鈞表示，重點專責醫院如社區採檢、重度收治醫院等199家會於1月31日前完成查核，其他288家醫院的查核時間在2月28日之前。目前為止已經有21家完成查核，僅有1家因為沒有落實實聯制被要求限期改善，只要通過就不予處分，沒有改善依照傳染病防治法最高可處分30萬元罰鍰。

羅一鈞補充，各縣市依照其應變、動員量能，可以討論提前或者延後；例如發生院內的感染醫院目前也還沒開始進行查核，近期該醫院整個應變調度工作吃緊，也會視情形做適當調整。

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