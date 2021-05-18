　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飯店老闆霸氣停業15天！「雙北不封城，我封店」　員工薪水照發

記者趙蔡州／綜合報導

知名高雄漢王洲際飯店17日發布公告，考量到新冠肺炎在北台灣確診者急劇攀升，為保護公司員工安全，飯店自5月18日起至6月2日實施休息，淨空場域並全方位消毒。飯店總裁林富男說，基於保護旗下員工健康，他寧可零收入，支出全部自行吸收，「雙北不封城、我自己封店」。

高雄漢王洲際飯店總裁林富男17日宣布，考量北台灣確診者攀升，為保護公司員工安全，飯店5月18日至6月2日實施休息，期間不接受個人及團體訂房及用餐，「已訂房顧客，將協助轉住高雄同等級飯店」、「因店內安全及消毒需要，由副總經理全權調整班表」、「休假員工應留守在家中，不得外出旅行」。

▲漢王洲際飯店驚傳明年1月18日歇業，業者出面澄清：餐飲部門 。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼因應疫情 高雄漢王洲際飯店率先宣佈5月18日起休息半個月。（圖／翻攝自臉書）

▲高雄漢王洲際飯店宣佈，5月18日起休息半個月。（圖／翻攝自臉書）

根據《聯合新聞網》報導，林富男透露，飯店在本土新冠疫情未大爆發前，住房率大約有7成，近期住房率則僅剩2成，加上日前聽見員工無意間一句話，說乾脆都別接客人最安全，思考後認為相當有道理，而且他也有責任保護員工，因此才決定實施休息。

林富男指出，由於飯店客源7成來自北部，為了旗下員工健康，他寧可零收入，支出全自行吸收，也不願意員工涉險，唯一要求是休息15天的期間，員工不得外出旅行，應留守在家中，避免造成防疫負擔，更霸氣喊「雙北不封城、我自己封店」。

ET快訊
快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒
「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！千人匡列　衛生局深夜宣布設快篩站
大陸熱議台灣會成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷
客廳殺妻塞紙箱！南投男「躲萬華數日」落網　時間與疫情爆發重疊
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！畫面曝光　被問復合回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

飯店老闆霸氣停業15天！「雙北不封城，我封店」　員工薪水照發

發燒咳到出血！萬華茶室闆娘「未被匡列」搭公車跑3醫院才快篩

文大學生驗出陽性確診！校方：遠距課程延長至7月底

快訊／高科大教師爆確診「34名學生禁足待檢」　清空校園大消毒

停電組別竟會改變！女住戶傻眼「上期還是A啊」　網友敲碗求解

快訊／台師大學生「停課後」確診　校方給「一封信」回應了

「下次不是C、D組」停電減收5％電費　台電董事長掛保證

台北101購物中心宣布休館　5／19起首度停業達3天

桃園520啟動3社區篩檢站　2條件公費採檢...醫院調整增200床備戰

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

《火神的眼淚》朱芷瑩：為什麼要救我媽媽　林柏宏目睹她輕生..轉身自責崩潰QQ

快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

飯店老闆霸氣停業15天！「雙北不封城，我封店」　員工薪水照發

發燒咳到出血！萬華茶室闆娘「未被匡列」搭公車跑3醫院才快篩

文大學生驗出陽性確診！校方：遠距課程延長至7月底

快訊／高科大教師爆確診「34名學生禁足待檢」　清空校園大消毒

停電組別竟會改變！女住戶傻眼「上期還是A啊」　網友敲碗求解

快訊／台師大學生「停課後」確診　校方給「一封信」回應了

「下次不是C、D組」停電減收5％電費　台電董事長掛保證

台北101購物中心宣布休館　5／19起首度停業達3天

桃園520啟動3社區篩檢站　2條件公費採檢...醫院調整增200床備戰

生活熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

即／彰化歌唱班22確診18足跡曝

快訊／今日本土+240例

快訊／本土+240「縣市分布曝光」！雙北續破百「新北中和區最多」

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

更多熱門

相關新聞

台灣人檢疫待遇大逆轉　15日前抵香港人士強制檢疫

台灣人檢疫待遇大逆轉　15日前抵香港人士強制檢疫

台灣過去防疫有成，可以豁免某些檢疫措施的待遇，未來預期世界各地逐步取消，香港已經宣布，因應台灣與新加坡當地的新冠肺炎疫情持續惡化，為盡量防範從當地輸入個案並流入社區，18日宣布，將安排在上15日或之前，從台灣抵港並正進行家居檢疫的人士，入住衞生署的檢疫酒店以完成餘下的強制檢疫期。

發燒咳到出血！萬華茶室闆娘搭公車跑3醫院才快篩

發燒咳到出血！萬華茶室闆娘搭公車跑3醫院才快篩

與苗栗確診男一起開工！縣議員、後龍鎮長自費採檢

與苗栗確診男一起開工！縣議員、後龍鎮長自費採檢

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

文大學生驗出陽性確診！遠距課程延至7月底

文大學生驗出陽性確診！遠距課程延至7月底

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒台灣疫情漢王飯店

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

上百「萬華女陪侍」逃中南部！這縣市趁機吸收

深圳355m摩天大廈「超自然晃動」原因出爐！

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面