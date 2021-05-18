飯店老闆霸氣停業15天！「雙北不封城，我封店」　員工薪水照發

記者趙蔡州／綜合報導

知名高雄漢王洲際飯店17日發布公告，考量到新冠肺炎在北台灣確診者急劇攀升，為保護公司員工安全，飯店自5月18日起至6月2日實施休息，淨空場域並全方位消毒。飯店總裁林富男說，基於保護旗下員工健康，他寧可零收入，支出全部自行吸收，「雙北不封城、我自己封店」。

高雄漢王洲際飯店總裁林富男17日宣布，考量北台灣確診者攀升，為保護公司員工安全，飯店5月18日至6月2日實施休息，期間不接受個人及團體訂房及用餐，「已訂房顧客，將協助轉住高雄同等級飯店」、「因店內安全及消毒需要，由副總經理全權調整班表」、「休假員工應留守在家中，不得外出旅行」。

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▲高雄漢王洲際飯店宣佈，5月18日起休息半個月。（圖／翻攝自臉書）

根據《聯合新聞網》報導，林富男透露，飯店在本土新冠疫情未大爆發前，住房率大約有7成，近期住房率則僅剩2成，加上日前聽見員工無意間一句話，說乾脆都別接客人最安全，思考後認為相當有道理，而且他也有責任保護員工，因此才決定實施休息。

林富男指出，由於飯店客源7成來自北部，為了旗下員工健康，他寧可零收入，支出全自行吸收，也不願意員工涉險，唯一要求是休息15天的期間，員工不得外出旅行，應留守在家中，避免造成防疫負擔，更霸氣喊「雙北不封城、我自己封店」。