北市科技執法新增2地點曝！2年開出近4萬張罰單　從未接過申訴

▲北市府推交通科技執法，利用監視器配合違規取締軟體，讓警員在警所就可以開單。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市從2019年來推出交通「科技執法」，避免街頭常常出現違規者與開單警員當街發生爭執，推出後發現警員透過遠端監視器，就可以確認違規後告發，目前台北市建置6處科技執法路段，從開辦以來至2020年11月，已經開出近4萬張的罰單。

北市府從2019年開始針對交通科技執法開單，主要6處地點包括，自強、辛亥隧道的區間測速、市民高價取締大貨車、機車違規進入，另外還有吳興街台北醫院急診室入口、市府轉運站以及台北車站北門公車站。

▲北市府2年來陸續推交通科技執法，2年來共計開出4萬多張各式罰單。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，因為區間測速曾經失準誤判，所以北市府也將自強、辛亥隧道的區間測速科技執法暫時取消，但也將補上新的科技執法地點，主要以中山北路的馬偕醫院違停、建國高架限重取締為重點，預計2021年上半年開始推動。

而科技執法主要從電腦判定，所以開單後也將照片一併寄給違規民眾，目前尚未接獲有申訴電話，警員同仁也不必在街頭與被開單民眾發生爭執，只要透過取締違規的電腦軟體連上監視器，就可以立刻將畫面回傳，讓警員判定違規後開單。

現在4處的執法地點，原本都是心存僥倖的駕駛隨意違停，警員上門在趁機將車開走，等警員離開後又跑來，警方指出，這次多了24小時的監視器，整體違規停車量瞬間變低，也呼籲民眾切萬不要以身試法。

▲北市府推動科技執法，24小時監視器取締違規，試辦地點民眾幾乎不敢違規停車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也統計，2019年9月從自強隧道實施區間測速，截至去年4月底取締1萬8338件超速案例；而辛亥隧道2020年1月起實施區間測速，4個月取締1萬4978件超速案例。

其次，市民高架從2020年1月至11月共取締3356件禁止大貨車進入的違規案件；最後違規停車部分，市府轉運站前公車停靠區自2019年11月啟用科技執法，2019年11月至2020年11月底，已開出2534張罰單。

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版