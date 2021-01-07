三峽警硬起來！一年開出2萬張罰單　罰金總額高達8千萬！

▲三峽警積極執法，守護民眾生命安全，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

氣候、車況等因素都可能導致交通事故發生，為了守護民眾安全，三峽警積極執法，針對各項交通事故肇因，加強取締以防制事故發生，共開出21992張罰單，罰金總額最高可達8千多萬！希望民眾勿存以身試法，時時注意路況，保護自己也保護他人。

三峽分局表示，自109年1至12月共取締闖紅燈9142（罰金：1800-5400元）件、紅燈右轉1285件（罰金：600-1800元）、轉彎未依規定10251件（罰金：600-1800元）、未禮讓行人651件（罰金：1200-3600元）、行人違規663件（罰金：300元）、酒駕扣車85件（罰金：15000-90000元）。若將上述案件皆以最高罰金來算，罰金總額最高達80,324,100元。

三峽分局提醒用路人，駕車時應謹慎小心，放慢車速，確實遵守交通規則，勿酒駕、勿超速、勿搶快，進入路口慢、看、聽，另外行人穿越道路時除應遵守標誌、標線、號誌，更應多加防範大型車輛的視線死角，保持安全距離，避免憾事發生，本分局將持續宣導用路安全觀念，加強取締重大違規，維護民眾生命財產安全。