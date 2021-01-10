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社會 社會焦點 保障人權

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

▲高雄女2分內遭開4張罰單 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄女2分內遭開4張罰單 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

沒有遵守交通規則，讓她短短2分鐘噴了4800元！高雄一名吳姓女騎士，一口氣收到4張違規罰單，仔細一看才發現，地點都是在同一條鼎山街上，而且都是因為變換車道未打方向燈，後面3張，更是在30秒內連續開出；女騎士痛罵，到底是檢舉魔人還是「魔鬼」；警方表示，因為違規事實明確，且檢舉達人也會追蹤案件，因此只能依法開罰。

▲高雄女2分內遭開4張罰單 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄女2分內遭開4張罰單，時間從35分到36分 。（圖／記者洪靖宜攝）

家住高雄三民區的吳小姐，去年10月29日上午8時騎車上班途中，行經鼎山街時，遭檢舉達人盯上，一口氣收到4張罰單，全因變換車道未使用方向燈，時間就在短短2分鐘內，每張1千2百元，一共噴了4千8百元，她直言一接到這四張罰單當下是頭皮發麻，也不敢再騎鼎山街。

將罰單攤開，通通都在同一條路上，違規時間在109年10月29日，時間一張8點35分，其餘三張都是8點36分；這讓收到罰單的吳姓女騎士不能接受，她說，確實不清楚變換車道未打方向燈是違規，因此挨罰沒問題，但其中3張罰單是短短30秒內開出，到底是檢舉魔人還是「魔鬼」？她說：「難道沒戴安全帽每個路口都能開一張罰單嗎？很不合理，這樣執法到底有沒有過當」，吳小姐表示，已經去申訴，但因檢舉達人所檢附的影像明確，申訴過關機率不大。

▲高雄女2分內遭開4張罰單 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲根據檢舉影像警方依法開罰。（圖／記者洪靖宜翻攝）

三民第二分局交通組組長劉易鑫表示，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第三條：「二以上違反道路交通管理之行為，應分別舉發、處罰。」；道路交通安全規則第109條第2項亦規定：「左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為。」，因此駁回車主的申訴。

雖然短短2分就開出4張罰單確實有些不盡人情，但警方也說，有些檢舉達人會追蹤案件，若發現警方未據實開單，還會去申訴，因此會依規定處理，只能依法開單。

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