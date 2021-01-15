丁允恭局長室約炮房被彈劾　藍青年部：替兩位監委捏把冷汗

▲總統府發言人丁允恭。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對監察院15日通過總統府前發言人丁允恭彈劾案，國民黨青年部副主任詹為元表示，這是民進黨掌握五權後，黑暗之中難得的一絲光明，但也替兩位監委「逆英文」的決定捏把冷汗。

詹為元於臉書表示，丁允恭把辦公室當炮房，今天監院通過彈劾案，「給監察委員一個讚！」在民進黨掌握了行政權、立法權、監察權、侵害司法權，片面宣布地方萊豬零檢出的自治條例無效違憲之後，此案是黑暗之中難得的一絲光明，也代表陳菊掌控的監察院裡還是有正義之士。

詹為元說，丁允恭的案子不只有渣男這麼簡單而已，除了與公務員端正品操相違背之外，是否利用職務之便以權勢逼迫他人，其實都應該有客觀法律的判準，是非黑白應該非常清楚。他指出，兩位監委都是媒體人出生，有著「第四權」監督政府的風骨，同樣的在監察院裡也善盡行使監察權的職責。

但是，詹為元也說，他替這兩位監委捏把冷汗，尤其陳菊上任之後公布新一波的監察委員名單，一片綠油油，一堆民進黨的前政府官員與前立委，例如范巽綠、王榮璋、田秋堇、陳景峻、葉宜津、趙永清、施錦芳、賴振昌（台聯）等，王美玉監委是唯一一位前總統馬英九提名的監委中仍繼續被提名，我非常擔心她這次「逆英文」、「逆民進黨」的舉動，會影響她日後監委的職務。

他強調，不過至少在這樣一個是非分明的案子上，沒有更多政治的考量與操作，也希望彈劾不是高高舉起輕輕放下。

另外，前國民黨青年團總團長凌濤表示，監察院不要拿丁允恭案當樣板洗白，回頭再跨越時空查辦馬政府，盼監察院公正公平陸續查辦。

凌濤表示，丁允恭被彈劾只是回應民眾最基本的要求，還有更多案件相信監院會陸續查辦，包括行政院習慣性公私不分開統編、屢查水表行言論審查，勞動基金弊案是否有高層介入，造成勞工退休金損失等。

「希望監察院不要拿丁允恭案當樣板洗白」，凌濤表示，監察院別辦完丁允恭後就回頭再跨越時空查辦馬英九總統執政時代的「中華台北參與國際」等無中生有之事，否則將坐實拿國家公器清算政敵之名。