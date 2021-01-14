已婚男喊：真愛…爽戰人妻4回！她懷孕「不知爸是誰」　綠帽夫崩潰

▲人妻外遇懷孕，卻不知孩子爸是誰，只好墮胎，綠帽夫崩潰對小王提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名人夫阿坤（化名）抓包妻子小君（化名）外遇，且小王阿宏（化名）還多次傳送訊息表達愛意，「我已經沒辦法沒有妳了」等，2人甚至發生性行為，小君更因此懷孕，但因無法確定孩子是阿坤還是阿宏的，只好將孩子拿掉。事後阿坤不甘被戴綠帽，憤而對阿宏提告求償，而法官最後也判阿宏須賠償阿坤25萬元。

阿坤指控，他與小君結婚1年多，因與阿宏曾為同事而認識，但沒想到小君竟自2020年4月起開始跟阿宏密切往來，而起初，他以為2人只是比較聊得來而未多加注意，一直到同年6月間，阿宏妻子突然質問小君，他才知道自己被戴綠帽，且阿宏還不斷傳訊，甚至多次表示自己與妻子並非真愛等，誘惑小君跟他在一起。

阿坤另外提出對話截圖，內容包括，阿宏傳訊給小君，「我說的是感情的部分喔，我很認真很認真」，而小君詢問，「會不會有第2個我」，阿宏則表示，「我不會讓這件事發生」、「我可以跟你保證」、「只是我真的很愛」、「我認真的，要走，我養你」、「反正你克難就跟著我吃些苦」等語，甚至表示自己對於妻子，「不是愛，是責任」、「你才是愛」等語。

此外，阿宏事隔幾天後，又再度傳訊給小君，「我好想你欸欸欸欸欸欸」、「我沒辦法往前，我不想也不願意回頭，我好羨慕他可以光明正大帶著妳到處跑，好羨慕他的一切都有妳陪在身邊，我已經沒辦法沒有妳了妳知道嗎？」等。

阿坤崩潰提到，阿宏明知道小君為有夫之婦，卻還不斷誘惑小君與他交往，直到其妻子發現後，才坦承自己至少與小君約會7次及發生4次關係。另外，小君又於2020年6月間發現懷孕，但因無法確定他的還是阿宏的，只好將孩子拿掉，但他身心受到極大痛苦，還因此罹患憂鬱症，最後憤而向阿宏提告求償80萬。

對此，阿宏辯稱，阿坤於2020年5月26日後就已在身心科看診治療憂鬱症，而小君進行墮胎手術的日期為同年7月4日，由此可見阿坤的憂鬱症是他自己個人因素所致，與小君墮胎無關，而自己雖然曾與小君發生過關係，但他現在早已不再跟小君聯繫，認為阿坤求償金額過高，請求法官減輕量刑。

不過，法官審理後，就對話部分，阿宏多次傳訊追求小君，甚至與小君發生關係等，均已逾越一般男女社交往來的分際，足以破壞阿坤的婚姻及家庭共同生活的幸福圓滿，且小君事後懷孕，還因為無法得知孩子是阿宏還是阿坤的，最終接受流產手術，這對阿坤心理的衝擊更為劇烈，法官因此認定阿宏嚴重侵害阿坤配偶權，審酌其經濟狀況等，最終判他須賠償阿坤25萬元。全案可上訴。

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