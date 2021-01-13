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美前國安顧問曝「私會台官員經歷」　美台交往限制：荒謬早該解除

文／中央社記者尹俊傑紐約12日專電

美國國務卿蓬佩奧宣布取消美台交往限制後，友台立場鮮明的前白宮國安顧問波頓今天說，他曾為遵守規定跑到咖啡廳與台灣官員會面，美方自我設限很荒謬，早該解除了。

▲美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透社）

▲波頓是知名對中鷹派，曾在川普政府內任職國家安全顧問，之後「被辭職」與川普鬧翻。（圖／路透社）

波頓（John Bolton）美東時間12日上午參加美國外籍記者協會（FPA）視訊座談會，與FPA會長威廉斯（Ian Williams）討論美國政局，並談到蓬佩奧（Mike Pompeo）9日宣布取消國務院限制美台官員互動的交往準則。

波頓直言，美國對外交人員或官員與台灣官員會面設限是不恰當的。相關內規可回溯至1979年美國與中華民國斷交、和中華人民共和國建交，時任總統卡特顧慮北京極度敏感，定下美國外交官不得在國務院和台灣官員會面等規矩。

波頓回憶：「我必須從國務院過馬路到附近一家糟糕的咖啡廳和他們喝咖啡，我也曾和台灣官員在紐約等地吃早餐。這很荒謬，且為美國製造不便。」

他表示：「沒有人可以指使我們要和誰見面、要我們官員去哪裡。美國對自身施加這些限制簡直是恥辱，早該解除了。」

波頓曾任美國駐聯合國大使，長期主張美國應全面外交承認台灣。他2018年4月出任白宮國家安全顧問，2019年5月在華府會晤時任中華民國國家安全會議秘書長李大維，並於事後透露兩人是在聯邦政府的新行政辦公大樓（NEOB）會面。

波頓回顧美國總統川普執政4年美中關係時說，川普上任後追求美中貿易協議，2019年拒絕為天安門事件30週年發表聲明，勸阻行政團隊為中國迫害新疆維吾爾族人實施制裁，也不想談北京背棄「一國兩制」承諾破壞香港高度自治一事。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，多國民意調查顯示對中國觀感惡化。波頓說，川普看到民調後才改變對中國態度，反映川普一向跟著民意走的作風。

川普過去一年猛打抗中牌，美中關係下探建交40多年來谷底。波頓說，他不清楚總統當選人拜登對中政策，但如果接近前總統歐巴馬政府，對中國就會「太過親切」。

但波頓表示：「我認為假使川普連任，相同的事也可能發生。習近平（中國國家主席）會致電說『恭喜你勝選，咱們來談貿易吧』，川普很可能就急轉彎，且完全不會帶給他任何麻煩。」

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