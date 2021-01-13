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社會 社會焦點 保障人權

超渣官二代跨海劈腿26女　蘋果女工程師搜出偷情片！嫖妓傳性病

圖、文／鏡週刊 

又見科技渣男！在美商高通公司擔任高級工程師的台籍男子陳翰洋，遭台、美多名女子指控隱瞞已婚身分，四處騙砲、始亂終棄，甚至還有女子因他得了性病、墮胎。近日5名受害女子跨海組成「婦仇者聯盟」，仔細蒐集他偷吃的證據，向本刊踢爆他的惡行。

蘋果工程師Ｇ小姐在自己的電腦中，發現陳翰洋劈腿偷吃的紀錄。 

▲蘋果工程師Ｇ小姐在自己的電腦中，發現陳翰洋劈腿偷吃的紀錄。（圖／鏡週刊 ）

現居美國加州的G小姐告訴本刊，她因工作關係認識陳翰洋，陳很快對她展開追求，2人在2016年交往，直到去年底她才發現自己是小三。G小姐說，4年來她從不知陳翰洋已婚，直到她發現蛛絲馬跡，陳才承認有個「感情不好」的台北老婆，2人早已分居，但因岳父中風，才沒辦離婚手續；去年10月，陳告訴Ｇ小姐說要回台打離婚官司。

陳翰洋寫給Ｇ小姐的情書中，自稱在感情上「是個封閉的人」，十分諷刺。（讀者提供）

不料，陳翰洋一回台灣，宛如人間蒸發，G小姐心急如焚，擔心他遭遇不測，突然想起陳曾用過她的電腦，發現他的Google帳號未登出，決定透過這個管道聯繫陳，沒想到裡面的內容卻讓她大為驚嚇。

G小姐透露，陳翰洋的帳號充斥他與多名女子的親暱合照、性愛影片，還有不少跟應召站的對話紀錄，她還發現陳這趟回台北的「離婚官司」行程，其實是為了與一名在外商公司台北分公司任職的主管K小姐相會。

蘋果工程師Ｇ小姐（左）和陳翰洋（右）交往4年，去年底才發現被騙。（讀者提供）

G小姐告訴本刊：「陳翰洋看起來非常老實、有教養，追求我的時候，還常提到自己的家庭教育有多嚴格，看到報導渣男的新聞，也會生氣說這樣不對、那樣不好，所以我一直以為他是極品男子。」


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