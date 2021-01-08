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生死交叉！台灣人口首度負成長　2020出生人口16萬創新低

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲2020年新生兒創新低，與死亡人口數交叉，人口首度負成長。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部8日公布2020年人口統計，人口總數為2356萬1236人，比2019年減少4萬1885人，年減0.18%。在出生人數方面，1至12月為16萬5249人，創歷年新低，死亡人數為17萬3156人，死亡人數超過出生人數，台灣人口首度負成長。

根據內政部戶政司統計，2020年人口總數為2356萬1236人，比2019年減少4萬1885人，年減0.18%。在新生兒部分，2020年1至12月出生人數為16萬5249人，較2019年減少1萬2518人，年減7.04%；死亡人數為17萬3156人，較2019年減少3140人，年減1.78%。

從統計數字可以發現，2020年的死亡人數比出生人數多7907人，年自然增加率為負千分之0.34，人口首度呈現負成長。進一步觀察，2020年1月到9月，自然增加率皆為負值，死亡人數皆大於出生人數，10月開始自然增加率才轉為正值。

其中，2020年1到3月的出生數從1萬2510人緩步增加到1萬4368人，但4、5月則回到在1萬2864人1萬2235人，6月再來到1萬4247人，7、8月又回到1萬2614人、1萬2787人，9、10、11月則緩步提高到1萬4656人的出生數，12月則急拉到1萬7000多人。

在死亡人數方面，1月為1萬4673人，2月、3月數字來到1萬6211人、1萬6083人，4月則回到1萬4423人、5月1萬3272人、6月1萬3893人、7月1萬4533人、8月1萬3301人、9月1萬3876人、10月1萬3542人、11月1萬4141人、12月1萬5208人。

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