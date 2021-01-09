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印度醫院新生兒病房凌晨大火　10名嬰兒命喪火窟！內部焦黑慘況曝

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲事發當下，共有17名新生兒在病房，最終只有7人獲救。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度馬哈拉什特拉邦一間醫院9日凌晨2時許發生大火，導致10名新生兒葬身火窟，年齡介於數日至3個月之間，已知其中7人因大火濃煙窒息而死，初步判定為電線短路惹禍。總理莫迪現已針對此事表達哀悼之意，當地政府也宣布賠償50萬盧比給每一個受害家庭。

綜合新德里電視台、路透報導，事發於城鎮班達拉（Bhandara），新生兒病房當日共有17名孩子，當班多名護士在發現病房失火冒煙的第一時間發出警報，匆忙撤離病房，但最終只有7名新生兒獲救。

據悉，院方當時有多名工作人員衝上前滅火，但煙霧仍導致7名新生兒窒息，另外3名孩子因火災相關因素喪命。

現階段仍未清楚火災發生確切原因，但初步認定是電線短路造成火災。印度中央政府現已下令展開調查，地方政府宣布賠償50萬盧比給每個受害家庭。

對此，總理莫迪（Narendra Modi）稍早透過推特表示，「班達拉所發生的悲劇令人心碎，我們失去寶貴的幼小生命，我心繫所有喪失親人的家屬，也期盼傷者能盡早康復。」

▼當局下令調查醫院起火原因。該間醫院距離孟買約900公里。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印度馬哈拉什特拉邦一間醫院9日凌晨2時許發生大火，10名新生兒被燒死。（圖／達志影像／美聯社）

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