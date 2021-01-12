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台南長女整體造型大賽　女教師重披婚紗

▲台南市長榮女中舉辦「新秘」大賽及剪燙髮大賽中，別開生面的競技實境秀，在校園登場，像辦喜事一般熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮女中舉辦「新秘」大賽及剪燙髮大賽中，別開生面的競技實境秀，在校園登場，像辦喜事一般熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為平均年齡逾40歲的20位新娘做造型，一場浩浩蕩蕩的「新秘」大賽，就在台南市長榮女中大禮堂登場，操刀的是該校時尚造型科學生，新娘子則是學校女老師，而男老師則在另一場美容科學生的剪燙髮大賽中，擔任模特兒，別開生面的競技實境秀，在校園登場，像辦喜事一般熱鬧。

▲台南市長榮女中舉辦「新秘」大賽及剪燙髮大賽中，別開生面的競技實境秀，在校園登場，像辦喜事一般熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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長女美容科、時尚造型科一向為該校的兩大招牌科系，美髮、美膚、彩妝、整體造型等紮實訓練，讓畢業生在業界有不俗表現，兩科並分別設有「幸福魔髮師」、「新娘秘書」特色課程。校長蔡玉敏表示，長女以技職為教學核心，著重的是學生畢業後能否具備就業能力。

▲台南市長榮女中舉辦「新秘」大賽及剪燙髮大賽中，別開生面的競技實境秀，在校園登場，像辦喜事一般熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

科主任邱心怡指出，平時美髮課程，學生多以假人頭練習，彩妝課則是同學間互化，每年雖有畢展驗收學習成果，但講究誇張技法及酷炫造型，難以印證學生是否能滿足一般客人需求，所以她才舉辦這場分組競賽，美容科學生比剪燙、時尚造型科比新娘造型，模特兒須找教職人員。由於新秘組只能找女教師，還要能穿得下學校準備的禮服，於是搶人、搶禮服大戰率先在校園內點燃戰火。

▲台南市長榮女中舉辦「新秘」大賽及剪燙髮大賽中，別開生面的競技實境秀，在校園登場，像辦喜事一般熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新秘組共有20位教師參與，年紀從20幾到50幾都有，多數已婚，邱主任說，剛在練習時，她所擔心的問題真的發生了，習慣誇飾的學生，又面對皮膚較乾燥的大齡新娘，幾乎把師長給醜化、妖魔化了，且動作遲緩，讓她很憂心學生會在舞台上漏氣，沒想到正式比賽一登場，在數百名學弟妹觀摩下，大家展現大將之風，俐落精準地完成整體造型，看到每位老師貌美如花，令她讚嘆孩子的可塑性與潛力，而現場新秘組、剪燙組的男女模特兒一字排開，場面像是辦集團結婚般盛大，二度披婚紗的資深教師笑說，感覺自己不是新娘子，反倒像是新人的媽，在為子女辦喜事。

▲台南市長榮女中舉辦「新秘」大賽及剪燙髮大賽中，別開生面的競技實境秀，在校園登場，像辦喜事一般熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長榮女中舉辦「新秘」大賽及剪燙髮大賽中，別開生面的競技實境秀，在校園登場，像辦喜事一般熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次新秘組的比賽，評分講求技術、美感及用心程度，拿下冠軍的組別，憑藉彩繪技巧、手工頭飾呈現文藝復興風勝出。曾拿下鳳凰盃創意彩妝第三名的男同學朱偉倫說，新娘妝要展現創意、又要讓保守的老師接受，其實有點難度，雙方不斷溝通才取得平衡點，負責髮型的林翊媗、呂佩穎則認為，日常訓練時可以粗暴地對待假人頭，但面對老師自然得小心翼翼，且真人髮絲細軟，較難塑形，而為老師穿隱形內衣的陳儀真則感受到新秘工作的專業與繁瑣。4位同學也異口同聲說，這次比賽最開心的不是得獎瞬間，而是過程中團隊合作的感動以及從中獲得的寶貴經驗。

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