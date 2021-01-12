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暖暖包銷量爆增35倍！賣場現貨狀況曝　家樂福：超越當年霸王寒流

▲▼暖暖包，貼式暖暖包。（圖／記者林育綾攝）

▲全台暖暖包大缺貨。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

連續三波寒流發威，全台暖暖包大缺貨！許多藥妝店都被掃空，民眾也轉往大賣場搜貨，家樂福今（12）日透露，暖暖包和電暖器的銷量，都較去年同期成長10倍以上，已經超越2017、2018年的霸王級寒流，現已請廠商陸續出貨；全聯也表示此波暖暖包銷量較去年成長35倍，目前以門市現貨量為主，已請廠商盡力補足貨量。

▲▼暖暖包大缺貨，藥局祭出限購令。（圖／記者邱中岳攝）

▲藥妝店暖暖包被掃空，許多民眾轉往大賣場搜貨。（圖／記者邱中岳攝）

家樂福表示，此波暖暖包銷量比去年同期成長1000%，也就是10倍以上銷量，目前在賣場上，「手握式」較熱門因此貨量比較零星，貼式暖暖包還有貨；電暖器方面銷量也比往年同期成長10倍以上，尤其鹵素燈款式相當熱賣，其次為葉片式，像是禾聯、聲寶2大廠牌都十分受歡迎，但目前不開放預購，以賣場現貨為主，因為許多庫存都沒了。但家樂福也強調，無論暖暖包或電暖器，都已請廠商陸續出貨。

而全聯目前販售4款暖暖包，因寒流來襲，光是上週業績就較去年同期成長35倍，現在暖暖包貨量以門市現場貨量為準，已請廠商盡力補足貨量，以滿足消費者需求。另愛買量販也統計，暖暖包銷量較去年同期成長4倍，也努力補貨中。

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