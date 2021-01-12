獨／5寶爸要結紮了！經濟困頓6年生5小孩挨轟　月底前動手術

▲台中一家防水工程老闆主動告知5寶爸，因雨暫時休息，而5寶爸也決定要結紮。（圖／台中行善團提供、ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名育有5名小孩的27歲江姓男子，去年平安夜因為6歲大女兒發燒沒錢看醫生，在網路po文求售嬰兒推車，引發社會關注，有網友表示同情，也有人大罵，家境都有困難了，還連續6年生5個小孩，台中行善團長張茗富表示，江男主動提及，為了回應社會關心，將等工作穩定下來，這個月就會去結紮。

▲前雇主認為五寶夫妻都仗著大家覺得小孩可憐，四處借錢卻都花在自身。（圖／記者白珈陽攝）

五寶爸在去年平安夜po出急售嬰兒推車照片之後，有網友表達同情和願意協助，但也有網友怒斥到處騙錢。

東區經營汽車美容業的老闆陳俊霖透過友人表達，願意提供晚班洗車美容工作，月薪3萬元，雙方原本談妥元旦上班，但江以忙著搬家為由，兩度延後上班，直到10日才去。

江晚上到汽車美容店上班，原本白天要回到原本的防水工程工作，但防水工程是靠天吃飯，如果下雨就不能工作，因此防水工程老闆主動告知江這2天先休息，等通知再來。

張茗富表示，江男的5個小孩年齡分別是6個月、2歲、3歲、4歲和6歲，江知道部份網友針對他沒錢還生5個小孩一事有所批評，因此江主動提及，等工作穩定下來後，願意去結紮，張說，時間會在月底前。

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▲提供5寶爸工作＋代步機車，台中霸氣洗車店老闆身分曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）