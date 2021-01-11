「德國戰神」ko閻王！一家5口摔百米深谷闖過鬼門　達人曝2關鍵

▲南投昨天傳出翻車意外，林姓男子一家5口受困100米、30層樓深的山谷，消防人員漏夜搶救。（圖／資料照片）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

南投縣信義鄉10日傳出林姓男子駕駛賓士吉普車載著妻小，一家五口前往南投縣信義鄉烏土堀林道賞梅，沒想到意外翻覆墜落深度100公尺、約30多層樓的深谷中，靠著南投縣消防人員在寒夜裡，冒著危險垂降到深谷，與惡劣天氣賽跑，救出遭受失溫威脅的林男一家人，林男脫困後還抱著救難人員頻說感謝，一家人送醫救治後無大礙。

據了解，林男夫婦都是醫師，其駕駛的車款正是有「德國戰神」稱號的G CAR，G CAR達人湯米也忍不住說，G CAR真的「非常堅固」，林男一家能脫身，除了歸功於消防人員積極救援，「車子夠勇也是關鍵！」

G CAR達人湯米表示，賓士G Car全身有95%都是手工打造，當初是伊朗國王委託賓士製造，為了軍用車而生產，所以「非常堅固」，底盤是採取階梯式大樑貨車底盤、非承載式車身，所以遇到撞擊時對車體衝擊不會那麼大。

日前台中才發生一名陳姓女子開著白色賓士G-CLASS吉普車在潭子區的加工出口區台中園區與一台藍色三菱堅達貨車對撞，未料G CAR整車往左側翻。事件發生之後，網友還一度開玩笑說德國戰神戰輸台灣堅達。