「十五分幫」運6億K他命闖關　機場人員幫忙搬！角頭等10人起訴

▲十五分幫角頭涉嫌空運夾帶215公斤K他命遭起訴。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市文山區「十五分幫」潘姓角頭，涉嫌從馬來西亞以進口衣物為幌子，在貨櫃中夾帶市價6億元、重約215公斤的的K他命空運來台，還找來機場人員協助，在清晨偷偷將暫存機場倉儲的毒品闖關入境，所幸全程經檢警監控，去年9月直搗藏毒倉庫一舉逮獲，台北地檢署12日依違反《毒品危害防制條例》等罪，起訴潘等10人。

▲檢警查扣大批運毒贓證物。（資料照／記者張君豪攝）

刑事局2020年8月中旬接獲情資，十五分幫密謀利用航空貨櫃自馬來西亞進口「服飾類」商品，趁機夾帶毒品入境，貨櫃站存華航倉儲，經報警檢察官江宇程組成專案小組，分析蒐證案後，鎖定涉案犯嫌，但華儲報案，在同年9月18日清晨7時許，出口櫃場失竊一批航空貨物，專案小組發現正是監控中的毒品，被機場人員開堆高機，把「貨物」搬上運毒集團連姓成員駕駛的貨車。

警方追溯監視器並跟監查到，毒品被運到萬芳醫院附近舊公寓的頂加套房內，確認該處為毒品倉庫後，發動搜索，9月21日晚間查獲215公斤K他命及2公斤重安非他命，運毒車輛2部、手機17支、報關資料1份等贓證物，檢察官2021年1月12日依運輸三級毒品等罪，起訴潘姓角頭等10名共犯，另將追查機場是否有內鬼接應毒品通關。

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