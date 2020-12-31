巴基斯坦製毒2貨櫃運台「警攔截185公斤」　高雄再搜出近噸原料

記者陳豐德／高雄報導

犯罪集團在巴基斯坦設置據點製毒，並透過海運貨運走私入台。保三總隊第二大隊日前研判集團打算跨境走私，發現他們是以申報岩鹽的名義，夾藏22大包三級毒品K他命入港，攔查後扣得毛重高達185公斤，並循線在高雄仁武的倉庫內查獲950公斤的原料，洪姓、謝姓及蘇姓犯嫌依毒品罪嫌送辦後，遭法院裁定收押禁見。

▲巴基斯坦透過貨櫃運毒來台遭攔截。（圖／記者陳豐德翻攝）

經專案小組分析發現，犯罪集團從巴基斯坦出口以申報岩鹽名義的2艘海運貨櫃嫌疑重大，12月4日會同關務署高雄關在108號碼頭開櫃查驗，查獲貨櫃內夾藏22大包第三級毒品愷他命，毛重185公斤。

警方循線，11日接著在嫌犯於高雄市仁武區所租賃的倉庫中，拘提洪姓犯嫌等5人到案，並查獲第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」毛重950公斤，全案偵詢後依違反毒品危害防制條例解送橋頭地檢署，經橋頭地方法院裁定，犯嫌洪嫌等3人遭羈押禁見。

此外根據情報研判，另外有毒品犯罪集團意圖在泰國境內分裝毒品，透過刑事警察局駐泰國警察聯絡官協助聯繫泰國警方，15日晚間進行查緝，在泰國境內倉庫查獲K他命毛重208公斤及泰籍女性犯嫌1名，並循線於犯嫌住處查獲第一級毒品海洛因毛重228公斤。

▼仁武倉庫內查獲近噸重的毒品原料。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼泰國境內查獲毒品倉庫。（圖／記者陳豐德翻攝）

