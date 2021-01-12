被分手氣炸！她帶3瓶煤油衝男友別墅庭院　點火燒雜物下場曝

▲簡姓婦人疑因感情因素，衝到廖姓男子家中庭院點燃大火，差點延燒到鄰近樹林。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

60多歲的簡姓婦人懷疑男友變心，去年底帶著3瓶煤油，衝進廖姓男友位於新店山區的的獨棟別墅內，在庭院內點燃雜物，熊熊烈火立刻引來警消到場撲救，雖然廖男不願追究責任，但因火勢若延燒到緊鄰的樹叢，恐釀成森林大火，危害甚大，台北地檢署12日依放火燒燬他人物品罪，起訴簡婦。

據了解，這場差點釀災的火警發生在新店安康路上的獨棟別墅，簡婦在2020年12月間，因不滿廖姓男友要分手，趁著廖男打開大門進入時，驅車跟著闖進，然後到廚房打開瓦斯爐，用衛生紙引火到庭院的涼亭，點燃堆放著的雜物，而簡婦從加油站買來的3瓶煤油，就放在一旁。

廖男發現後，立刻報警，警消趕緊到場撲救，從警方的密錄器中可看到，別墅的玻璃反映出現場熊熊烈火，距離周圍的樹林很近，情勢十分危急，所幸火勢被及時撲滅，沒釀成大災，簡婦被依放火燒燬建築物等罪移送。

簡婦辯稱，她只是在燃燒屬於自己的東西，也旁邊就有庭院用的水管，可隨時用來滅火；而廖男雖不願提告侵入住宅等罪，但證稱現場雜物都是他堆放的，檢察官認為，簡婦帶去的3瓶煤油就放在旁邊，看來完全沒有要防範延燒到四周樹林的樣子，所幸警消獲報到場控制住，才沒有燒到建築物和樹林，僅依放火燒燬他人物品罪起訴。

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