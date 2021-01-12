福華百億二代賭場活逮！銀行長同桌　辯代打遭打臉：轉桌玩很久了

▲福華飯店第二代廖凱修(前排右)涉嫌賭博罪遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

檢警去年破獲台北市西門町內1處賭場，當場查獲30多名賭客與14萬餘元賭資，其中1名80歲老者辯稱才剛幫友人坐下代打，被同桌的打臉，他是「從別桌轉來的」，辦案人員比對發現，他竟是福華飯店集團第二代、老五廖凱修，同個場子裡還有某商業「銀行鄭姓分行長」，台北地檢署依賭博等罪起訴廖、鄭和賭場負責人等25人。



檢警獲報，位於漢口街某商業大樓內的「台北市體育麻將協會」疑似公然聚賭，2020年9月12日晚上，持法院核發的搜索票前往突擊，當場查獲30多名分坐9桌，正在打麻將，現場扣得14萬餘元賭資、帳冊、大批點數卡以及麻將、骰子等賭具。





▲廖凱修辯稱自己剛幫朋友坐下代打，被同桌賭客打臉。（示意圖／pakutaso）

部分賭客被帶回萬華分局後，坦承犯行，但是坐在第4桌的廖凱修辯稱，自己是跟朋友去的，臨時幫朋友代打，才剛坐下來就遇到警察臨檢，他不知道要怎麼計分算點數，但是同桌的賭客說廖打很久了、是從別桌轉過來的，另外從帳冊中，發現有名「廖董」向賭場負責人借點數，而全場只有廖凱修1人姓廖，檢察官不採信他的辯詞。



辦案人員查出，這個賭場打著合法協會名義，從2019年2月起就開始聚賭，以1:1或1:10的比例，兌換籌碼點數給賭客，每桌多打底100點、1台20點，由賭客自行決定，而賭客除了一開始支付100元到300元茶水費，打完1將要續打就再付100元到300元不等。

▲警方抓棋牌社暗藏麻將賭桌，卻意外抓到福華飯店第二代廖凱修（紅圈處）。（圖／記者邱中岳翻攝）



檢察官調查後，依意圖營利聚眾賭博、公然聚賭等罪，起訴賭場負責人，以及廖凱修、某商業銀行鄭姓分行長等25人，另外14人因從一開始就坦承犯行，獲得職權不起訴。



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