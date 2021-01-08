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廟會活動爆竹煙火審慎施放　以免造成公共危險

▲台南市發生廟會遶境使用之炮車起火，造成車上女童不幸死亡意外，呼籲廟會活動爆竹煙火審慎施放。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市發生廟會遶境使用之炮車起火，造成車上女童不幸死亡意外，呼籲廟會活動爆竹煙火審慎施放。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

爆竹煙火施放造成火災的情況時有所聞，近期台南市廟會遶境活動頻繁，繞境活動過程中難免施放爆竹煙火，台南市消防局仍呼籲民眾非必要請勿任意施放，施放過程亦應審慎，以免造成無法預期的危害。

廟會遶境、神明生日及建醮等活動，常會施放爆竹煙火來增加熱鬧氣氛，活動過程中爆竹煙火經常由一般小貨車來載運，俗稱「炮車」，將各類之爆竹煙火或瓦斯鞭炮機等放置於炮車後車斗，需施放時再由後車斗拿取施放，由於一般小貨車後車斗並無完整之不燃性構造保護，常裝有開放式或半開放式之簡易帆布車頂，倘未管制火源及未限制人員乘坐，當不慎掉落火源時就可能引燃爆竹煙火而釀成火災，甚至造成人命傷亡。

台南市2020年10月及12月分別發生因「施放爆竹煙火」不慎釀成災害，不僅造成數棟住宅燒毀，亦造成人命傷亡，歸究其原因之一在於爆竹煙火施放不慎，且發現「炮車」亦為遶境過程中之移動不確定因素，甚至「瓦斯鞭炮機」使用亦應相當謹慎，而「瓦斯鞭炮機」其動作原理，為家用瓦斯氣體混合氧氣，在操作面板或遙控使火星塞點火，引燃金屬管內瓦斯與氧氣混合氣體發生燃燒爆炸而製造聲響，建議瓦斯鞭炮機應在戶外空曠處才可操作使用，不可於炮車上操作，引燃引爆金屬管管口應避開人員及可燃物。

鑑於施放爆竹煙火釀成火災，更造成數棟房屋燒損及人命傷亡，市長黃偉哲呼籲廟會繞境、神明生日及建醮等活動，儘量不要施放爆竹煙火，請以爆竹音效、環保鞭炮機或少量施放環保炮來替代真正爆竹煙火的施放，不僅熱鬧程度不打折，亦能秉持優質廟會文化；如一定要施放爆竹煙火，請少量審慎施放，且一定要購買合格之爆竹煙火，並確實遵守施放前「五要」及施放時「五不」原則（請參閱內政部消防署網址https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=288），以避免引起火災或造成人員傷亡。

台南市消防局指出，台南市依噪音管制法公告晚上10時至上午7時不可施放爆竹煙火，以免影響安寧。台南市消防局李明峰局長亦提醒廟會活動負責人、繞境參讚活動及施放爆竹煙火人員，請確實遵守前述建議，如因施放爆竹煙火釀成火災或人員傷亡，經消防局調查事證明確將函送司法機關，追究其刑事及民事責任，切勿貪圖一時熱鬧氣氛而造成遺憾。

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