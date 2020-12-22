　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫌繞路遠硬闖鐵軌「右半身碎了」　超慘鐵工還要罰款10萬元

記者黃翊婷／綜合報導

林姓鐵工因為不想繞路，明知台中市清水區台鐵台中港支線2K+581M是私設便道，仍騎車硬闖鐵軌，沒想到遭火車撞上，造成全身多處骨折，傷勢幾乎都集中在右半邊。台中地院法官考量到他犯後態度尚佳，日前依妨害舟車行駛安全罪判處1年6月有期徒刑，緩刑3年，並支付公庫10萬元，全案仍可上訴。

▲城市交通,電車,火車,路上電車,嵐電,嵐電車廂,駕駛,鐵路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲林男不想繞路，硬闖鐵軌遭火車撞成重傷。（示意圖／記者謝婷婷攝，非本案事發地點）

判決書中提到，林男今年4月20日上午9時許騎車闖進台鐵台中港支線2K+581M便道，由南往北跨越鐵軌軌道；此時，賴姓男子駕駛的第7121次列車正要通過，他發現異狀後立即鳴笛示警，並試圖讓列車停止前進，但還是來不及閃避，右側車頭直接撞上機車車身。

這一撞導致林男受有右遠端股骨粉碎性骨折、左髖股骨脛移位性骨折、右側鎖骨未移位性骨折、右側肩胛骨粉碎性骨折等傷害。他事後坦言，雖然知道該路段禁止人車通行，但他不想繞路，貪圖一時方便才會騎車闖入，沒想到就這樣被撞成重傷。

台中地院法官認為，林男沒有其他犯罪前科，犯後態度尚佳，考量到這起事件並未造成火車脫軌、翻覆等後果，客觀上造成的危險尚輕，加上相信他經過這次事件應該知所警惕，不會再犯，因此依妨害舟車行駛安全罪判處1年6月有期徒刑，緩刑3年，還要接受4場法治教育、支付公庫10萬元，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

ET快訊
Gogoro中柱2年就斷　官方回應了
冬至湯圓全賣光！冰櫃剩「這口味」一整疊：好冷
南投英格蘭城堡開價1.3億　傳產大亨殺價3200萬變新堡主
台74線兩車碰撞燒起來！男成焦屍　撞前畫面曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

丈夫公司周轉不靈華南銀襄理挪用客戶存款1.1億遭判7年半

3男3女躲房間「上下摸來摸去」...每50分鐘換人！門一開全傻了

小貨車救左轉騎士自撞騎樓水泥柱　車頭變深V...19歲駕駛遭夾困

招魂4、50次沒回應！民俗專家曝「UBA隊長責任心」：他愧對女友

現場畫面曝！旭富驚天火延燒Day3　怪手＋水線「清理戰場」防再爆

在地人曝「虎科大情侶雙亡」路段真相　車速很快待轉綠燈也不敢衝

撞前畫面曝！台74線火燒車...男子成焦屍　目擊者122字還原現場

王文洋兒臉書帳密屢被盜...學長惡整一年半理由曝！竟嘆人性黑暗

獨生留美碩士女逆倫打死7旬老母還求輕判　判刑16年定讞

嫌繞路遠硬闖鐵軌「右半身碎了」　超慘鐵工還要罰款10萬元

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

丈夫公司周轉不靈華南銀襄理挪用客戶存款1.1億遭判7年半

3男3女躲房間「上下摸來摸去」...每50分鐘換人！門一開全傻了

小貨車救左轉騎士自撞騎樓水泥柱　車頭變深V...19歲駕駛遭夾困

招魂4、50次沒回應！民俗專家曝「UBA隊長責任心」：他愧對女友

現場畫面曝！旭富驚天火延燒Day3　怪手＋水線「清理戰場」防再爆

在地人曝「虎科大情侶雙亡」路段真相　車速很快待轉綠燈也不敢衝

撞前畫面曝！台74線火燒車...男子成焦屍　目擊者122字還原現場

王文洋兒臉書帳密屢被盜...學長惡整一年半理由曝！竟嘆人性黑暗

獨生留美碩士女逆倫打死7旬老母還求輕判　判刑16年定讞

嫌繞路遠硬闖鐵軌「右半身碎了」　超慘鐵工還要罰款10萬元

被綠營民調嚇一跳！徐巧芯點出「毀人三觀」設計問題：搞花招騙人

侯友宜未一同視導萬大線工程　柯文哲：大家時間不剛好

用績效表現回應市民期待　南警宣示打造六都最安全城市

厭世小編錄影前「面壁」　選手一旁經過⋯沒人敢靠近

丈夫公司周轉不靈華南銀襄理挪用客戶存款1.1億遭判7年半

3男3女躲房間「上下摸來摸去」...每50分鐘換人！門一開全傻了

說・流行／美女醫師曝人類體溫在下降，保暖超重要！穿「發熱衣」3要點快筆記

農業生產和保育分不開　陳吉仲：林務局不應該在環資部

玉山銀一句話正中「金金併」紅心！　總經理：大不一定好

中柱2年就斷「Gogoro原廠說話了」！網上一搜尋...這些車也斷過

社會熱門新聞

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

21歲護理師拔管　母淚支票超大張：像中獎

虎尾大情侶雙亡　駕駛認了：時速超過70

獨／撞擊瞬間曝光！　UBA隊長載女友雙亡

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

館長槍擊幕後黑手是他？　黑道大亨狠吸10億

吃掉老公好友！人妻狂啪35次嬌喊：安母～

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

政戰神鵰俠侶3年玩完！少校月花4萬嚇壞夫家劈腿保險員

2屁孩尿灑家樂福！警：將依2罪偵辦

即／台中台74線車禍！2車擦撞「起火狂燒」釀1死1傷

迷信輔大女成白骨　法官判渣男無期：輕手法

更多熱門

相關新聞

台大研究生「賴打燒線頭」　6機車成廢鐵

台大研究生「賴打燒線頭」　6機車成廢鐵

台北市復興南路二段340巷內，10月29日清晨一排停放的機車突然起火。經查許姓台大研究生稱，和朋友喝茫經過該路過看見一輛外送機車後座露出毛線頭，才會好心拿出打火機幫忙燒線頭，不曉得會連燒6輛機車。事後許姓男子也與車主們達成和解，其中一名受害車主遭傳喚時還幫求情。台北地檢署21日給予他緩起訴處分，處分期間1年，且須繳交國庫3萬元。

駐留北車拒配合新政策　他人行道舖棉被點火遭訴

駐留北車拒配合新政策　他人行道舖棉被點火遭訴

認識第2天壞壞高一女　警衛下場曝

認識第2天壞壞高一女　警衛下場曝

夫開3床房型過夜　妻門外一聽心碎

夫開3床房型過夜　妻門外一聽心碎

嗆賣虛寶惹到老闆　台中男下場曝

嗆賣虛寶惹到老闆　台中男下場曝

關鍵字：

台中地院公共危險

讀者迴響

熱門新聞

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

張韶涵商演「唱一半場面失控」遭強行趕離場

A-Lin13歲愛女長成正妹！　「踢館熱舞」氣勢輾壓母

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

狂放「少量臭屁」恐罹大腸癌！名醫曝7危險前兆

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

聽到爸回來！二哈秒跳起來關電視

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面