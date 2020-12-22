嫌繞路遠硬闖鐵軌「右半身碎了」　超慘鐵工還要罰款10萬元

記者黃翊婷／綜合報導

林姓鐵工因為不想繞路，明知台中市清水區台鐵台中港支線2K+581M是私設便道，仍騎車硬闖鐵軌，沒想到遭火車撞上，造成全身多處骨折，傷勢幾乎都集中在右半邊。台中地院法官考量到他犯後態度尚佳，日前依妨害舟車行駛安全罪判處1年6月有期徒刑，緩刑3年，並支付公庫10萬元，全案仍可上訴。

▲林男不想繞路，硬闖鐵軌遭火車撞成重傷。（示意圖／記者謝婷婷攝，非本案事發地點）

判決書中提到，林男今年4月20日上午9時許騎車闖進台鐵台中港支線2K+581M便道，由南往北跨越鐵軌軌道；此時，賴姓男子駕駛的第7121次列車正要通過，他發現異狀後立即鳴笛示警，並試圖讓列車停止前進，但還是來不及閃避，右側車頭直接撞上機車車身。

這一撞導致林男受有右遠端股骨粉碎性骨折、左髖股骨脛移位性骨折、右側鎖骨未移位性骨折、右側肩胛骨粉碎性骨折等傷害。他事後坦言，雖然知道該路段禁止人車通行，但他不想繞路，貪圖一時方便才會騎車闖入，沒想到就這樣被撞成重傷。

台中地院法官認為，林男沒有其他犯罪前科，犯後態度尚佳，考量到這起事件並未造成火車脫軌、翻覆等後果，客觀上造成的危險尚輕，加上相信他經過這次事件應該知所警惕，不會再犯，因此依妨害舟車行駛安全罪判處1年6月有期徒刑，緩刑3年，還要接受4場法治教育、支付公庫10萬元，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。