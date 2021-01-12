暖暖包大缺貨！藥局祭「限購令」：1人限買1包　民眾買不到狂哀號

記者邱中岳、陳雕文、陳韻如／新北報導

近日寒流接連襲台，不少民眾被10度以下低溫凍得受不了，紛紛搶購保暖小物，導致暖暖包大缺貨，讓民眾叫苦連天。對此，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪新北市的超商、藥局，業者皆回應，這個冬天進貨量很少，常常訂貨卻要等一周才到貨，且到貨後一個晚上就賣完，只好祭出「1人限購1包」的規定，才能確保每個人都能買到。

▲寒流來襲，全台暖暖包大缺貨。（圖／記者施怡妏攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪各大超商、藥局及大賣場，發現林口某大賣場架上暖暖包全銷售一空。另外，超商業者均表示，只要寒流來襲，暖暖包就容易缺貨，且進貨量也非常少，常常訂了或卻進不來，到貨後也很快就賣完，「通常晚班進貨，賣到早上就沒了。」還有業者表示，這波暖暖包缺貨潮已缺貨一周左右，「已經很久沒賣到暖暖包了。」

▲民眾搶購暖暖包，藥局只好祭出限購令，以確保所有人都能買到。（圖／記者邱中岳攝）

對此，藥局業者也表示，從上一波寒流開始銷量就特別好，直到這波開始大缺貨，常常一到貨就被掃光。另名藥局業者提到，訂貨幾乎都要等到一周以上，11日晚間才到貨2箱，但截至目前為止也所剩不多，只好祭出「1人限購1包」的限量購買規定，「這樣才每個人都買得到」。

▲藥局業者表示，暖暖包一進貨就被掃光，且訂貨都要等1周以上。（圖／記者陳雕文攝）

此外，一名前來藥局購買暖暖包的彭姓女子表示，自己很幸運，跑了2家超商沒買到後，才想到來藥局看看，沒想到現場還有貨。彭女也提到，傳統暖暖包比充電的暖手寶之類的方便，可以貼可以握，而自己原本家裡都備有庫存，但這波寒流太冷了，用量太兇，且聽說下周又有一波，所以只好先邊找庫存。

【更多新聞】

快訊／高雄25歲男醉駕「海神」撞機車釀2傷！酒測值達0.55↑



遠親「哥哥」約聊天！台東女海邊慘被性侵2次 事件全村傳開她崩潰

天氣太冷…34歲男揪女伴住商旅！3天後陳屍房內 她嚇傻報警