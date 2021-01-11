遠親「哥哥」約聊天！台東女海邊慘被硬來2次　事件全村傳開她崩潰

▲台東男子性侵遠親妹妹，事件全村里傳開，妹妹崩潰求償，法官判賠70萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台東報導

台東一名男子阿宏（化名）與遠親妹妹小君（化名）及其他友人相約卡拉OK唱歌飲酒，結束後，阿宏約了小君看海聊天，而小君不疑有他答應，但沒想到，阿宏竟2度在海邊堤防性侵小君得逞，而遭到法官判刑。小君另提民事求償，法官審理後，判阿宏須賠償小君70萬元。

判決書指出，阿宏與小君為遠房親戚，而2人從小就認識，小君平時也稱阿宏為「哥哥」。然而，某日晚間，阿宏邀約小君及友人到卡拉OK歡唱飲酒，結束後，又約小君一起到海邊看海聊天。

當時小君不疑有他，於是上了阿宏的機車一同前往海邊，但沒想到，當2人上了海邊堤防時，阿宏趁著四下無人之際，強壓小君在地，接著無視抵抗性侵得逞。小君當下驚魂未定，急著想找回個人物品逃跑，但沒想到阿宏卻又再起色心，再度性侵小君得逞。

事發後，阿宏遭到法官判刑，但2人的事件早已在村里間傳開，而輿論的壓力也讓小君罹患了創傷後壓力症候群，開始避居在外，甚至為此尋短兩次，最終決定向阿宏求償。法官審酌，阿宏犯後至今仍未與小君達成和解，最終判他須賠償小君70萬元。全案可上訴。

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