她嫌暖暖包超廢！內行曝「放對4部位」全身熱...誤觸2地雷當然白用

▲不少人都會透過暖暖包取暖。示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

寒流接連來襲，除了禦寒大衣外，許多人出門也一定會帶上暖暖包。一名網友發文表示，其實她從以前就很不喜歡用暖暖包，因為每次都只能暖一隻手；直到她與貼式暖暖包相遇後，才瞬間明白有多讚，「你各位都怎使用暖暖包啊？」貼文一出，立刻引發熱議，還有網友回應，「我都貼在右手手腕上」、「月經來必用貼式暖暖包」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家都怎麼使用暖暖包呢」為題丟出討論，她其實從以前就很討厭暖暖包，因為小小一個根本只能暖一隻手，「暖個X啊！」一直到日前，她將可黏貼的貼式暖暖包放在肚子上，才瞬間愛上，「你各位都怎麼使用暖暖包啊？分享一下吧！」

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▲原PO覺得將暖暖包放在肚子很溫暖。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我都貼在右手手腕上，這樣手才不會冰」、「肩頸冷到僵硬，用圍巾圍一個暖暖包在肩膀、貼一個在肚子」、「月經來必用貼式暖暖包」、「拿來暖手暖腳」。

本站曾報導《全台急凍！醫曝「保暖NG行為」…加碼2招防寒：起床別馬上出被窩》，日本醫學博士福田千晶提到，人體中有多處穴位可暖和全身，如果放錯地方根本沒用，像是用手搓、放口袋都是浪費；福田千晶認為，暖暖包放在「腰部兩側」才是最佳解，至於肩頰骨中間、脖子後下方或肚臍下方也能促進血液循環，讓身子感到溫暖。