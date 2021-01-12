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石家莊再增65人染疫！　河北省紀委：臨陣退縮官員將問責

▲▼石家莊全市8日完成全員核酸檢測。（圖／路透）

▲石家莊全市8日完成首次全員核酸檢測。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

河北新冠肺炎疫情持續，據河北省衛健委網站通報，昨日（11日）河北省新增40例確診病例，其中石家莊市報告39例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），廊坊市報告1例。此外，河北省紀委11日發通知，要求各級黨員領導幹部要勇於擔當，對不擔當、不作為、不落實及推諉扯皮、臨陣退縮等行為嚴肅追責問責。

河北省昨日新增26例本地無症狀感染者，均為石家莊市報告。截至11日24時，河北省現有本地確診病例305例、境外輸入確診病例2例，累計治癒出院病例367例（含境外輸入34例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例644例、境外輸入病例36例。尚在醫學觀察本地無症狀感染者227例、境外輸入無症狀感染者5例。

河北省紀委11日發通知，要求全省上下盡快把疫情控制住，並進一步嚴明紀律作風，各級黨員領導幹部要勇擔當、快作為、作表率，力戒形式主義、官僚主義，要開短會、講短話、發短文，聚精會神抓落實，凝心聚力控疫情。

通知又指，對不擔當、不作為、不落實及推諉扯皮、臨陣退縮等行為嚴肅追責問責。

此外，石家莊市副市長孟祥紅11日表示，石家莊中高風險地區第二輪核酸檢測已啟動，今（12）日啟動全市第二輪全民檢測。

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