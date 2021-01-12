石家莊再增65人染疫！　河北省紀委：臨陣退縮官員將問責

北台灣某醫院內今驚爆疑似傳出新冠肺炎院內群聚感染，院方立即採取措施進行採檢，雖然10多名醫護人員一採為陰性，但相關單位仍是不敢大意，高規格將有接觸史人員全數送進集中檢疫所隔離，院內除了急診、門診外，手術也都暫時取消，並全面禁止家屬探病；對於院內最新情況，指揮官陳時中預計將於今下午2時召開記者會說明。