寒流一天不洗澡被嫌髒！她火大曝原因　網友狂刷沒洗＋1

記者黃翊婷／綜合報導

跨年起連三波寒流接力影響台灣，讓許多民眾直呼冷到受不了。一名女網友11日深夜在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，在這樣冷到靠北的天氣裡，因為一天沒洗澡竟然就被嫌髒，「就難得一天休假日不想洗澡錯了嗎？」結果文章一PO出，許多網友紛紛留言表示「沒洗+1」，「想洗就洗，我沒出門很冷就不洗，懶得洗也不洗。」

▲原PO因為天氣冷一天沒有洗澡，沒想到卻被嫌髒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO提到，在寒流來襲、冷到靠北的天氣裡，她不相信待在家裡沒出門的人，會有勇氣面對浴室，「沒出門不洗澡錯了嗎？一天沒洗澡就嫌人家髒，你才髒，全家都髒啦」、「就難得一天休假日不想洗澡錯了嗎？誰會像我一樣勇於承認不洗澡的」。

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沒想到文章公開之後，網友們立即分成兩派，一派力挺原PO，認為天氣太冷，不洗澡也沒關係，「想洗就洗，我沒出門很冷就不洗，懶得洗也不洗」、「我如果不出門也是不洗澡，太冷了，洗完要擦身體的瞬間就打噴嚏了」、「自從冬天開始，我就不再洗澡了」、「香水很好用」。

▲半個月內連三波寒流來襲，讓不少台灣人冷到受不了。（示意圖／ETtoday資料照）

而依然堅持要洗的網友也大方分享個人的防寒招數，「為了洗澡，我放了一台小暖爐」、「我是要洗頭時才會洗澡，沒洗頭上半身直接不洗」、「洗澡是很舒服又享受的事，雖然脫衣服那瞬間，會讓我彷彿到了地獄，但熱水一上去就像是來到了天堂」。

不過，大多數網友都認同，雖然有人對於冬天不出門該不該洗澡有意見，但這是個人習慣，要洗就洗、不洗就不洗，「個人自行判斷不是很好嗎？人可以固執堅持己見，但是不要妄想別人有義務跟自己一樣，是變態嗎？」