1圖看1月破紀錄急凍　鄭明典驚：哇！南部才是很久沒那麼冷了

▲氣象局製作圖表讓大家了解今年1月上旬多冷。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

跨年起連三波寒流襲台，中央氣象局的最新統計資料出爐，讓局長鄭明典驚呼，「哇！南部才真的是很久沒那麼冷了。」對此，許多南部人表示，「高雄真的很久沒這種冬天了」、「澎湖這邊真的很冷，冷到懷疑人生了。」

氣象局在臉書表示，今年剛開始，各位有沒有覺得很冷，而且冷好久啊？統計各氣象站在1月上旬（1~10日）的平均氣溫，發現今年1月上旬的確夠冷，如基隆、台北等測站要比今年更冷的年份是10年前的2011年，台中、台南等測站更是35年前的1986年才比今年冷啊。

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▼今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）

氣象局說，這還不算什麼，比今年澎湖更冷的年份已是66年前的1955年，「那是阿公的年代了啊」；那麼接下來還會不會冷呢？請隨時關心最新的預報資訊喔。

鄭明典也分享此則發文指出，「哇！南部才真的是很久沒那麼冷了。」許多網友則紛紛留言表示，「1986年是怎麼回事，有這麼冷」、「1986年發生什麼事」、「1986就是民國75年，那年夏天有個有個三進三出的怪颱『韋恩』，加上冬天破紀錄的冷，真是不安的一年...」