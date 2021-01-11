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永裕興18號漂流夏威夷10船員失聯　「巡護八號」今午出發搜救

記者張君豪／台北報導

台灣蘇澳籍「永裕興18號」漁船及船上10名船員12月30日在夏威夷中途島附近海域失聯，美國國搜中心派遣多架次定翼機搜尋，發現永裕興18號仍在海上漂流，加上現場海象惡劣，鄰近的台籍船隻無法靠近。

▲海巡署11日中午派遣巡護八號海巡艦趕赴夏威夷海域搜救。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署11日中午派遣巡護八號海巡艦趕赴夏威夷海域搜救。（圖／記者張君豪翻攝）

爭取救援時效，海巡署8日派遣巡護八號船緊急從西南海域返港，迅速整補、完成檢疫防護後11日中午12時火速出航趕往北太海域救援，全力搜尋失聯船員。海巡署指出：蘇澳籍「永裕興18號」漁船於2020年9月26日自南方澳漁港出發，船上載有1台籍船長及9名印尼籍船員，今年1月1日，船主因多次與「永」船聯繫未果，向漁業署報案。

▲海巡署11日中午派遣巡護八號海巡艦趕赴夏威夷海域搜救。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署11日中午派遣巡護八號海巡艦趕赴夏威夷海域搜救。（圖／記者張君豪翻攝）

漁業署獲報後通報外交部、國家搜救指揮中心、海巡署等單位協尋，也透過外交途徑請美方派遣定翼機搜尋。依現場回傳照片，不排除船上仍有船員待援，因本次救援航程直線距離遠達7,000浬，來回航程需30天以上，巡護八號接獲指示後，立即返港日夜不停進行油、水、糧食及遠航備用機件整補作業；11日中午12時自高雄港出動搜救。

海巡署表示：目前北太平洋現場海域仍有2個低氣壓形成，海象惡劣可能阻擾救援進度，巡護八號會以最快速度趕往現場救援；海巡也將與漁業署、國搜中心進行跨部會聯繫，並協請美國海岸防衛隊派遣大型艦船就近救援。

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