宜蘭台七甲線雪地3樓高巨樹突倒塌...險擊中遊客！警緊急交管

記者游芳男／宜蘭報導

台七甲線南山至思源啞口這幾天下雪讓追雪遊客樂壞，但一株3樓高的路邊坡巨樹撐不住雪摧殘，11日10時許，在巡邏的三星分局南山派出所所長曾文雄與警員游建鴻眼前瞬間倒塌，差點擊中開心追雪的遊客，曾文雄等人緊急交管護民，並連絡公路單位進行清除。

▲台七甲線雪地巨樹倒差點擊中遊客，目睹的南山派出所所長曾文雄等人緊急交管護民。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

三星分局南山派出所所長曾文雄與警員游建鴻，於11日10時許，執行雪地機動交整案勤務，巡經大同鄉台七甲線43.2公里處時，突有一株3樓高巨樹自邊坡應聲倒塌，險些砸中追雪路過遊客，樹木橫臥並阻礙道路致單線通行，所幸人員無傷，曾文雄等人在現場立即實施交通管制，保護民眾行車安全。

三星警分局林書慶表示，近日適逢強烈冷氣團來襲，各地山區地區紛紛降雪，民眾若欲上山賞雪，務必留意道路狀況。另，台七甲線路段時常發生落石及路樹倒塌情事，請民眾開心追雪之餘，亦要注意周遭環境，同時聽從警方管制與疏導，以確保人車安全。

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