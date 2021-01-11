我國籍船最快今能靠近「永裕興18號」　已派8艘漁船前往搜尋

▲美國定翼機拍攝到「永裕興18號」。（圖／漁業署提供）



記者許展溢／台北報導

1月1日通報失聯的我國籍「永裕興18號」鮪釣漁船，漁業署今（11 日）說明最新搜救進展，1月9日透過外交部連繫美國國搜中心與AIT轉達請美方派艦搜救需求， 1月10日接獲國家搜救指揮中心轉來訊息，美方於當日協調2艘商船前往查看，並透過定翼機重新定位，提供「永」船最新位置與當地1月9日拍攝之「永」船照片。另提及有一美國海軍軍艦將評估風浪狀況，可能前往「永」協助救援。

漁業署表示，已將美方提供之「永」船位置提供予前往協助救援之我國籍漁船，距離最近之友船預計可於明日上午接近美方所提供之「永」船最新船位，已請國搜中心協洽美方於馳援漁船接近「永」船附近海域時，透過定翼機等適當工具，引導搜救漁船接近「永」船，以利救援。漁業署另從美方提供1月2日及1月9日拍攝之「永」船照片比對發現船上避碰保麗龍墊有移動過之情形，已透過外交部與國搜中心持續洽請美方派遣軍艦協助登船查看及救援。

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漁業署指出，至今上午9點止，已協調8艘我國籍漁船前往搜尋，美國檀香山搜救中心累計派出29架次定翼機協助搜救，漁業署將持續與相關搜救單位及搜救漁船保持聯繫，並提供家屬相關訊息以進行協助。

