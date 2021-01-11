快訊／宜蘭小貨車竄火全面燃燒！警消撲滅發現「1人1犬」2具焦屍

▲該輛停靠路旁的小貨車突起火全面燃燒，車身燒得面目全非。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣員山鄉員山路今（11日）中午12時48分許發生火燒車事件，一輛停靠路旁的小貨車因不明原因全面燃燒，警消獲報到場灌救，待火勢撲滅後，一名男性傷者倒臥車旁已經燒成焦屍，明顯死亡；此外，警消還在車內副駕駛座處發現另具犬隻焦屍。目前火勢已經完全撲滅，確切起火原因正由火調人員調查中，死者身分也還有待警方釐清。

▼警消在車旁及副駕駛座上發現1人、1犬共2具焦屍。（圖／記者游芳男翻攝）