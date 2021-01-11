訂餐廳報姓氏「木易楊」！爸爸一聽糾正了　她好慚愧

▲許多網友訂位時都會被唸錯姓氏。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

每次向別人介紹自己的名字時，總會用簡單的詞語，讓對方知道自己的名字是哪一個字，一名楊姓女網友表示，每次打電話訂餐廳時，店員問姓氏時，都會回答「木易楊」，但有一天爸爸卻跟她說，旁邊的字不是易，是昜（ㄧㄤˊ）才對，她笑說「唸錯自己的名字真是慚愧」。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，一直以來都跟別人說「木易楊」，但某天爸爸卻糾正她，正確的唸法還是字是「昜（ㄧㄤˊ）」不是「易（一ˋ）」，她頓時覺得自己很笨，「自己的姓氏自己唸錯 真是慚愧」，她還透露「曾經還被寫過太陽的陽呢」。

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▲木易楊原來是，木「昜（ㄧㄤˊ）」楊。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，許多網友也分享自己的經驗，「我姓陶，好的曹先生」、「我遇過我說雙木林，他跟我說李小姐您好」、「弓長張，對方卻說，詹小姐您好」、「去7-11取貨問貴姓，說雙木林，結果店員還問，是連小姐嗎」、「我姓顏，顏色的顏，然後店員跟我都笑了」、「我姓湯，酸辣湯的湯；客服說，酸先生您好」、「有一次說楊，被聽成梁，白白多等了半小時」。

除了姓氏之外，不少網友的名字也很特別，常常讓人唸不出口，「我名字最大的困難在『庠』」。還有網友困擾，名字常常被唸反，「我叫林儒X，每次老師或者醫生叫到我的名字都會唸林X儒，已經被唸錯27年了」。也有人乾脆放棄糾正，「我姓姜，姜太公的姜。店員回我『三點水的江嗎？』嗯...就那個江吧」。