同事討厭小黃瓜狂嫌別人晚餐臭　她霸氣回嗆「8字」秒閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友10日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，公司有位女同事很討厭小黃瓜，當日另一名同事正在吃麵包，她卻一直嫌對方的麵包很臭，「我就超不爽，覺得很不尊重人」，忍不住回嗆「臭就臭不要一直嫌」，不明白為何自己挑食，卻連別人吃個飯也要一直干擾。其他網友看完文章也紛紛留言力挺原PO，「遇上這種人真的好討厭，自己不愛那個味道就閃邊去啊」、「我吃韭菜水餃也被同事嫌臭，我回嗆她，『餐餐都要吃肉也是嘴臭啊』」。

▲原PO同事很討厭小黃瓜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

原PO提到，這位同事最近很愛嫌小黃瓜臭，平常吃飯除了小黃瓜不吃，芹菜、香菜之類的也不吃，點外送都要幫忙寫清楚，這都還是小事，畢竟自己也會挑食，「但今天（指10日）真的踩到我的點，今天另一個同事在吃麵包，坐在她對面，我們3人一桌，她就一直問『你裡面是不是有小黃瓜、我聞到臭味了、你是不是吃小黃瓜』。」

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原PO當下一聽，心裡一把火就燒起來，「我超不爽，覺得很不尊重人，就說『臭就臭不要一直嫌』」，那塊麵包可是同事的晚餐，真的不懂為什麼要一直干擾別人吃飯，「有必要一直嫌別人的晚餐臭嗎？他又不是吃狗屎，是能臭到哪去。」

▲也曾有網友吃韭菜水餃被同事嫌臭。

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言力挺她這「8字」嗆得好，「不喜歡可以閃邊去，不要破壞別人用餐的好心情」、「遇上這種人真的好討厭，自己不愛那個味道就閃邊去啊，一直嫌別人真的很討人厭」、「以後她吃什麼，你們全部的人也都說很臭，讓她知道自己有多沒禮貌，將心比心」。

也有網友留言分享自身經驗，「我吃韭菜水餃也被同事嫌臭，我回嗆她，『餐餐都要吃肉也是嘴臭啊』」、「我不喜歡茶葉蛋的味道，但也不會阻止別人吃，她這樣真的很不可取」、「我也是超級討厭小黃瓜，但我不會在別人吃的時候講這種話」、「這跟我討厭青椒、甜椒一樣，我會閃很遠，但不會這樣直接說」。