「那個年代的年菜」畫展　樂齡中心讓長輩畫出心中所想

▲ 可以吃的畫展-「那個年代的年菜」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

水上樂齡中心學員開展的年菜畫展中，畫出長者各自心中最想要吃的年菜菜色，看完19件令人驚豔作品，縣長翁章梁說，把年菜畫成畫畫，畫中菜還變成實體佳餚，太應景、太有創意了。

▲▼樂齡中心鼓勵者將年菜畫成畫作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣人力發展所聯合水上鄉樂齡學習示範中心自1月11日起2月21日止，在創新學院大廳舉辦「可以吃的畫展─那個年代的年菜」，展出樂齡學員畫作，現場還將畫中年菜以實體呈現。

嘉義縣已進入超高齡社會，樂齡中心將活躍老化、健康老化、安全老化做為基礎，透過課程安排，讓長者退而不休，積極參與社會活動自我實現，是長者生活不可或缺的好夥伴。

水上鄉樂齡中心主任黃意萍表示，這次中心和人發所合辦展覽，是一場跨越世代共融學習的成果展現，81年次來自北藝大碩士畢業的講師，指導長者進行繪畫創作，在這樣的氛圍中形成世代共學，協助更多人能夠認識老、尊重老、學習老、共老共好，尤其透過年菜呈現台灣社會的變遷，也讓更多民眾可以透過畫展，回憶與認識世代的不同。

▲年長者愛吃的腿庫也入成為畫畫素材 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，這是一場非常應景的畫展，看到年菜畫作，就知道要過年了，剛看到這些栩栩如生的年菜畫會讓人嚇一跳，很難想像這是出自沒有繪畫基礎的樂齡中心學員之手，透過老師的調教，每一幅都很驚豔，每一幅都登得了殿堂，有畫作，有實體，真是太有創意了。

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