遺愛大武山下餉潭國小　連水生公益書畫展登場

▲「連水生老師公益書畫展」即日起至2月18日在屏東縣新埤鄉餉潭國小展出。（圖／連水生家屬提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「連水生老師公益書畫展」即日起至2月18日在屏東縣新埤鄉餉潭國小展出，由於他大半歲月都在餉潭服務，子女們將義賣所得全數捐給該校做為教育文化基金，延續連老師對該校永恆的愛。

▲▼餉潭國小、新埤鄉長林志成致詞。

開幕儀式於2020年12月31日舉行，當天除地方首長代表外，連老師的家人及餉潭國小全體師生也一起參加，場面溫馨。

▲▼參觀。

現任校長林秀英說，今天這個活動的開展是餉潭國小很重要的回顧，因為如果沒有這個人物，今天餉潭國小不會有這麼多長輩和家長光臨，這位人士就是連水生老師。

▲▼書法作品。

她在2011年8月認識連老師，因為當時和他做了「老」同學，2014年國小開辦樂齡學習中心，連老師風雨無阻一定來上課，即使是發燒還是要上課，因為他說，「當學生怎麼能夠不上課，老師這麼認真我又怎麼能夠不來呢？」他就是這樣的人。

在2016年學校規劃了阿公阿嬤出一本書來認識餉潭，她跟連老師提起，他一直說太好了，要把最美麗的畫留給餉潭。因此在90多歲還為餉潭畫了兩幅作品，這是給餉潭最棒的禮物。

連老師在93歲往生，當時所有在樂齡學習的長輩們都帶著陶笛到追思會吹連老師最愛的《望春風》及《小城故事》，送他最後一程。

鄉長林志成曾經受業於連老師，他說，連老師的書畫都非常棒，且對學童不遺餘力地鼓勵，作業都打甲上上。「連老師把一生奉獻給餉潭，希望連老師的精神也能夠薪火相傳，他當場呼籲大家勇敢的說出：連老師我愛你，連老師我們永遠懷念你」。

連水生老師祖籍江西省寧都縣，在他就讀國小一年級時，美術老師以啓發式教學法，引起他對繪畫的興趣；在5年級時畫了一張鉛筆畫《牛》選上優良作品展覽，進一步增進對美術的愛好，從此一生繪畫、畫法結緣。

1949年任職餉潭國小，依偎在美麗的大武山，是他眼裡的大畫布；退休後，更沉醉於紙墨，潛心修習書畫，於2008年榮獲書法進階委員會評審最高的第九段！此時他已83歲。歷年來國內外邀請墨寶展覽不計其數，得獎作品甚多。

這次展出作品以山水畫為主的水墨創作居多，畫中透露了他的心境，除了海峽對岸的家鄕外，有落地生根的餉潭龍潭寺、來義大峽谷、九二一過後的九九峰等作品，都代表了他對這片土地的愛。

書法作品則有隸書、篆書、草書、行書、楷書，皆以古詩、詞、名言或是生活的勸世文、養生保健等方式呈現，讓參觀者讚嘆不已。

配合政府防疫政策，參觀者必須戴口罩、量測體溫等措施。

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