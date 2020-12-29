「獨角獸女孩」創作不懈　畫出千張思念辦畫展！連廁所牆面也不放過

▲鼓山高中美術班辦畫展，趙于蝶連廁所牆面也創作。（圖／李宗翰提供）

記者崔至雲／台北報導

成長的過程沒有父親陪伴，「獨角獸女孩」趙于蝶把對父親的思念寄情於夢幻的獨角獸，她的畫作中總會有獨角獸的影像。今年她在同學及老師的鼓勵下，如願考上高雄鼓山高中美術班，這個月更與同學們舉辦畫展，多件作品在31日前將在鼓山高中展開。

趙于蝶的國中導師李宗翰提到，趙于蝶總是一抹淡淡微笑，平時文靜，喜歡埋首作畫或定睛觀察周遭環境，似乎不時尋覓入圖題材，也喜歡和幾位聊得來的朋友談談日本動漫、評比畫風、隨意創作。但其實每一幅畫作背後，都有著令人想掉淚的情感。

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▲▼高雄鼓山高中美術班舉辦畫展。（圖／李宗翰提供）

李宗翰說，趙于蝶很夢幻、很有愛，非常喜歡獨角獸，7歲時爸爸過世，媽媽陷入憂鬱症的痛苦，她開始拿起色筆畫出內心世界，和對父親的思念、對母親的憐愛，畫作累積超過千張，更在畫作中看到有獨角獸的影像，原來是期待有一天父親可以乘著獨角獸與她重逢。

李宗瀚表示，從未受過正規繪畫教育，趙于蝶今年以優秀的美術成績，力拚考上正規美術班。本月14日起更在鼓山高中舉辦作品展，展覽中充滿著學生們優美的作品，就連同校園的內廁所牆面也是趙于蝶設計的，「這麼棒的作品，大家應該都要知道」，歡迎大家觀展。

▼高雄鼓山高中美術班作品。（圖／李宗翰提供）



