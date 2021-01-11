　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航人道包機關島載54國人、病患抵桃機　指揮中心曝「來台原因」

▲▼關島包機飛回台灣。（圖／讀者提供）

▲華航關島人道包機下午5點將抵台。（圖／讀者提供）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，不少在關島的國人想返台，在外交部駐關島台北經濟文化辦事處等單位協助下，華航今（11）日有一架人道醫療包機將從關島飛回台北（桃園），約下午5點左右載運近54名旅客、病患抵台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥表示，關島人道包機今天載乘客來台，人數有54位，包含一般旅客跟醫療需求旅客，通關比照一般旅客入境程序，一般旅客進來之後看有沒有症狀，沒症狀的話就送居家檢疫；若入境前14天有症狀會安排採檢並後送檢疫所。

莊人祥表示，這些返台人士有些可能是要來台就醫，有些是已經沒有在關島就業，所以需要回台。其中，有5位是需要就醫的關島病患，4位是陪病家屬，相關疾病包含腫瘤切除、心律不整、超級肥胖等疾病。莊表示，入境旅客若有緊急就醫需求，必須要事先跟衛生局跟醫療院所溝通，入境後由機場檢疫人員確認，看是要就醫還是入境。

▲▼關島包機飛回台灣。（圖／讀者提供）

▲▼華航關島包機傍晚飛回台灣。（圖／讀者提供）

▲▼關島包機飛回台灣。（圖／讀者提供）

▲▼關島包機飛回台灣。（圖／讀者提供）

針對外界質疑關島人道包機是由外交部規畫負責，但疫情當前，包機來台適當嗎？莊人祥表示，醫療部分，衛福部這邊有經過醫療上專業考量，的確有這樣的需求，國人部分就是回國。至於來台之後，醫療費用問題，莊表示，要問外交部。

桃機表示，華航包機旅客維持一般正常入境程序，出關後將搭防疫專車去檢疫，沒有其他特別安排。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
男開「德國戰神」摔百米深谷一家5口生還　專家曝2關鍵
網拍個資外洩　高風險賣場排名曝光
快訊／到關仔嶺溫泉區登山　1男突倒地送醫身亡
快訊／宜蘭火燒車　車內發現1人1犬2具焦屍
汪小菲為何要娶台北人？大S婆婆隔10年「鬆口真相」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蹲式馬桶沖水「用手還是腳」高度超尷尬　妹子崩潰：我髒了18年

砍臺文館預算「一毛不剩」又要封館！張良澤曝校本部突襲強搬資料

客家庄買飲品！她一喝「茶香回甘」驚呆　網大推：台灣神飲

案833、案834「自主健康管理」才確診！　莊人祥曝可能原因

日本確診4例新變種病毒　莊人祥：不會對日本增加防疫措施

真理臺文館是我兒子！張良澤談換鎖風波：不要傷害臺灣文學

華航人道包機關島載54國人、病患抵桃機　指揮中心曝「來台原因」

快訊／境外+6！　埃及境外移入案825「4人家庭群聚」

寒流重創屏東蓮霧「被害面積233公頃」　全台農損計6325萬

真理學生打臉校長陳奇銘挺張良澤　雨中提4訴求：出面公開道歉

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

蹲式馬桶沖水「用手還是腳」高度超尷尬　妹子崩潰：我髒了18年

砍臺文館預算「一毛不剩」又要封館！張良澤曝校本部突襲強搬資料

客家庄買飲品！她一喝「茶香回甘」驚呆　網大推：台灣神飲

案833、案834「自主健康管理」才確診！　莊人祥曝可能原因

日本確診4例新變種病毒　莊人祥：不會對日本增加防疫措施

真理臺文館是我兒子！張良澤談換鎖風波：不要傷害臺灣文學

華航人道包機關島載54國人、病患抵桃機　指揮中心曝「來台原因」

快訊／境外+6！　埃及境外移入案825「4人家庭群聚」

寒流重創屏東蓮霧「被害面積233公頃」　全台農損計6325萬

真理學生打臉校長陳奇銘挺張良澤　雨中提4訴求：出面公開道歉

蹲式馬桶沖水「用手還是腳」高度超尷尬　妹子崩潰：我髒了18年

山水老師與阿丁鬧翻「遭起底」　2人從記者、股市老師崛起成名

國會暴動延燒　2022年PGA錦標賽決議不在川普球場辦

寒流冷爆猝死頻傳！　專家提「機車族保暖關鍵」：2部位包緊緊

朱立人至少3A實力　林子偉：對他打擊有信心

邪惡月見滷肉飯超誘人！旗山在地人大推薦美食　還有必點豬心冬粉

砍臺文館預算「一毛不剩」又要封館！張良澤曝校本部突襲強搬資料

爆開除「全部大學學歷員工」只徵研究生！《三十》江疏影高EQ回應了

葉總選前就打給王玉譜　做好功課準備改造

搶救台語　游錫堃現場「吟詩」：盼搭起傳承的橋樑

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

外送員羞辱店家　嗆店員：不知之前新聞嗎

英返台111人　隔離14天能出關了

寒流下午殺到　6°C↓極冷地圖曝

快訊／合歡山又下雪了　「武嶺亭狂風暴雪樓梯快不見」

更多熱門

相關新聞

日本現全新變種病毒　指揮中心說明

日本現全新變種病毒　指揮中心說明

台灣今日新增6例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明。另外，鄰近台灣的日本驗出一種不同於英國與南非變種病毒的全新變種病毒，以及華航人道包機從關島載運有醫療需求的民眾來台預定晚上抵達，針對上述議題記者會上也將進一步回應。

境外移入+3　指揮中心最新說明

境外移入+3　指揮中心最新說明

集中檢疫所今晚8點開放訂房！「5大Q＆A」一次看懂

集中檢疫所今晚8點開放訂房！「5大Q＆A」一次看懂

境外+3！　指揮中心最新說明

境外+3！　指揮中心最新說明

變種病毒比對最新結果　陳時中說明

變種病毒比對最新結果　陳時中說明

關鍵字：

指揮中心華航關島包機關島人道包機

讀者迴響

熱門新聞

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面