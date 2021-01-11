華航人道包機關島載54國人、病患抵桃機　指揮中心曝「來台原因」

▲華航關島人道包機下午5點將抵台。（圖／讀者提供）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，不少在關島的國人想返台，在外交部駐關島台北經濟文化辦事處等單位協助下，華航今（11）日有一架人道醫療包機將從關島飛回台北（桃園），約下午5點左右載運近54名旅客、病患抵台。

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指揮中心發言人莊人祥表示，關島人道包機今天載乘客來台，人數有54位，包含一般旅客跟醫療需求旅客，通關比照一般旅客入境程序，一般旅客進來之後看有沒有症狀，沒症狀的話就送居家檢疫；若入境前14天有症狀會安排採檢並後送檢疫所。

莊人祥表示，這些返台人士有些可能是要來台就醫，有些是已經沒有在關島就業，所以需要回台。其中，有5位是需要就醫的關島病患，4位是陪病家屬，相關疾病包含腫瘤切除、心律不整、超級肥胖等疾病。莊表示，入境旅客若有緊急就醫需求，必須要事先跟衛生局跟醫療院所溝通，入境後由機場檢疫人員確認，看是要就醫還是入境。

▲▼華航關島包機傍晚飛回台灣。（圖／讀者提供）

針對外界質疑關島人道包機是由外交部規畫負責，但疫情當前，包機來台適當嗎？莊人祥表示，醫療部分，衛福部這邊有經過醫療上專業考量，的確有這樣的需求，國人部分就是回國。至於來台之後，醫療費用問題，莊表示，要問外交部。

桃機表示，華航包機旅客維持一般正常入境程序，出關後將搭防疫專車去檢疫，沒有其他特別安排。

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