機長曾抱怨太匆促…還向3兒致歉！30年經驗受人敬重　卻魂斷爪哇海

▲印尼失事航班機長阿夫萬（Afwan）。（圖／翻攝自Facebook／Ikatila）



記者張方瑀／綜合外電報導

印尼廉航三佛齊航空（Sriwijaya Air）SJ182班機9日在爪哇海墜毀，機上62人至今失聯，當局目前已打撈到部份機身殘骸與屍塊。機長阿夫萬（Afwan）的家屬透露，他當天非常匆促地出門，還抱怨來不及將襯衫燙整齊；而這場空難也替印尼航空業的飛安，再度打上問號。

根據BBC報導，阿夫萬的姪子馬哈迪希卡（Ferza Mahardhika）表示，現年54歲的阿夫萬是空軍退伍，加入商務飛行已超過30年。失事當天，他非常匆忙地出門，還一邊抱怨自己沒有時間將襯衫燙整齊，還向三個孩子道歉，因為不能繼續陪他們。

阿夫萬的家人和同事說，他是非常虔誠的穆斯林，時常幫助社區的人們，在當地是非常德高望重的人。阿夫萬的社群大頭貼是一張超人祈禱的圖片，上面寫著，「不管你飛多高，如果你不祈禱，你將永遠也到不了天堂。」

Capt. Afwan, anda tidak gagal dalam menerbangkan pesawat tersebut melainkan anda berhasil menerbangkannya ke atas sana, ke tempat yang indah. Innalillahi Wainnaillaihi Rojiun, selamat jalan Captain, Cop Pilot, kru, dan para penumpang Sriwijaya Air JT-182.#SJY182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/QuTuYx0uJO — Yeoja Alien (@Alienhehe_) January 10, 2021

《紐約時報》指出，阿夫萬駕駛的波音737-500型班機，機齡已高達26年，需要進行定期維護；尤其受到新冠肺炎疫情影響，許多飛機在過去一年都未啟航，監管機構也曾警告，部分波音737機型若無每周定期飛行，就必須檢查氣閥是否有腐蝕的狀況。

《紐約時報》直言，印尼的航空業是全球最危險的航空之一，幾乎每年都會發生重大空難，而新冠肺炎疫情也讓該國航空業的聲譽與財務狀況出現困難；業內人士指出，隨著印尼廉價航空業迅速擴張，但政府的安全和營業標準卻沒有跟上腳步，才會不斷釀禍。

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