台中雙十公車優惠卡太搶手網傳收購　市府：逃避車資涉詐欺

▲台中市議員羅廷瑋表示，網路已傳出有人要收購雙十公車卡，希望市府研擬稽查機制。（圖／羅廷瑋提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府今年元旦起實施雙十公車「市民限定」的優惠，造成外縣市民眾在網路上po文希望收購，市議員羅廷瑋表示，若是有非台中市民用市民綁定的公車卡搭乘，市府可有稽查機制？市府法制局表示，一旦發覺有人藉此逃避車資，可能會構成詐欺得利罪，呼籲不要以身試法。

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羅廷瑋表示，有網友在地方社團發文詢問，願意購買用不到的雙十公車優惠卡，雖然有其他網友留言提醒可能觸法，但是他反問，若是真的有外縣市的民眾拿台中市民的卡片搭乘公車，市府可有稽查機制？

羅廷瑋說，市民綁定的悠遊卡上面並沒有身份辨識的相片，而乘客上下車刷卡也是在那幾秒之間，最近有許多非台中市民打電話到服務處，說沒有公車優惠苦不堪言，因此的確是有需求，才會有人想買，萬一非市民盜用別人的卡片一樣享有優惠，豈不是壞了市府的初衷？

羅要求交通局出面說明公車優惠卡可能被盜用的預防方案，也要公開呼籲買賣公車優惠卡有可能會觸法。

法制局回應，非台中市民，卻使用市民獨享雙十公車卡以逃避車資，可能會構成刑法第339條第2項之詐欺得利罪，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

市府考量財政和民意需求，今年元旦起實施雙十公車「市民限定」政策，以往不論對象，只要持台中市公車卡，前10公里免費，超過10公里，不管搭乘多遠最多只收10元，如今只限市民享有，外縣市民眾在台中市搭公車，一上車15元起跳，再依路程遠近計算。

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