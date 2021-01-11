買超商微波食品！加熱「要站立」他驚呆　網全笑噴：中文不太好

▲特別的微波方式讓原PO驚呼「這樣可以嗎？」（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

隨著現代人的飲食習慣改變，超商也跟進推出營養輕食，讓外食族也可以吃得健康，一名網友到全家買了新推出的藜麥穀物飯和黑纖米飯兩種盒裝米飯，只要微波就可以食用，打算回家好好享用，沒想到看到調理方式後嚇傻，「這樣真的可以嗎？」網友們看到後也驚呼「有翻譯蒟蒻嗎？」

該名網友在PTT版上發文，到超商買了最新推出的飯盒，包裝膜上的調理方式卻讓他疑惑。第一步要先撕開封膜一小角，第二步是「站立於微波爐內，加熱後即可食用」，超特別的調理方式讓他覺得害怕，「這樣的調理方式真的OK嗎？」

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▲網友發揮幽默感搞笑留言。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，引來許多網友搞笑留言，「首先，我們需要一台夠高的微波爐」、「有點幽默感人生比較快樂」、「飯啊，你要站好，不能趴下，不能仆街」、「我為了按定時還特地叫我朋友過來，對他真不好意思」、「所以我要抱著那一碗站在裡面轉嗎？想吃一碗飯還要先買縮小燈」、「可是門關上我就按不到開關了」。

也有人指出，「他應該是想寫，放置於微波爐內啦」、「碗要站立放啊 就省個字而已」、「這個省略主語加轉化難怪你看不懂，只好乖乖站進微波爐裡跟著轉」、「這是擬人法，難怪你看不懂」、「主詞就是這碗食物，省略而已」。

還有網友猜測，之前商品是用袋裝包裝，所以才會寫「站立於微波爐內」，避免店員傻傻的將食物平放，結果湯汁流出來；然而現在改成盒裝，一時之間還沒更改用語，還有人表示「這很明顯是廠商的疏失」。